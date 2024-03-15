Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: primeminister.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Акимам позволили реже встречаться с населением.
- Госзаказ на дошкольное воспитание начали финансировать персонально: запущен пилотный проект.
- Органы госдоходов будут передавать без согласия налогоплательщиков сведения, составляющие налоговую тайну, в Министерство цифровизации.
- В Казахстане изменили правила выдачи иностранцам вида на жительство: нужна дактилоскопическая регистрация.
- Обновлены Правила проведения общественных слушаний по вопросам экологии и охраны окружающей среды.
- Определен порядок прохождения переосвидетельствования лиц с инвалидностью в рамках медико-социальной экспертизы.
- Для
получении ИИН иностранцам нужно лично обратиться в Госкорпорацию: новые правила.
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