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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:53 Фото: primeminister.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Акимам позволили реже встречаться с населением.
  • Госзаказ на дошкольное воспитание начали финансировать персонально: запущен пилотный проект.
  • Органы госдоходов будут передавать без согласия налогоплательщиков сведения, составляющие налоговую тайну, в Министерство цифровизации.
  • В Казахстане изменили правила выдачи иностранцам вида на жительство: нужна дактилоскопическая регистрация.
  • Обновлены Правила проведения общественных слушаний по вопросам экологии и охраны окружающей среды.
  • Определен порядок прохождения переосвидетельствования лиц с инвалидностью в рамках медико-социальной экспертизы.
  • Для получении ИИН иностранцам нужно лично обратиться в Госкорпорацию: новые правила.

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