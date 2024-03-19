Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода

Принят совместный приказ Минэнерго, КНБ, Минфина и МВД от 11 марта 2024 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в приказе.

Исключение составляют:

смазочные масла;

вывоз в бензобаках, предусмотренный заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство;

утверждение или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива;

отдельные виды нефтепродуктов, вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ вводится в действие с 29 марта 2024 года.

Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.