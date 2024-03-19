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Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 11:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Принят совместный приказ Минэнерго, КНБ, Минфина и МВД от 11 марта 2024 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в приказе.

Исключение составляют:

  • смазочные масла;
  • вывоз в бензобаках, предусмотренный заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство;
  • утверждение или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива;
  • отдельные виды нефтепродуктов, вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК. 

Приказ вводится в действие с 29 марта 2024 года.

Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.

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