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Законодательство РК

Утверждены тарифы на услуги аэропорта Павлодара

Утверждены тарифы на услуги аэропорта Павлодара, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 11:01 Фото: pavlodar.aeroport.website
Приказом Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК от 1 марта 2024 года утверждены тарифы на регулируемые услуги АО "Аэропорт Палодара" с применением метода индексации, сообщает Zakon.kz.

В частности, тарифы на регулируемые услуги с применением метода индексации составили (без учета НДС):

  • обеспечение взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах Казахстана в некоммерческих целях и по международным направлениям – 1 865,88 тенге/тонна МВМ ВС;
  • обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям – 527,27 тенге/тонна МВМ ВС.  

Приказ вводится в действие с 5 апреля 2024 года.

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