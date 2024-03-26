Утверждены тарифы на услуги аэропорта Павлодара
Фото: pavlodar.aeroport.website
Приказом Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК от 1 марта 2024 года утверждены тарифы на регулируемые услуги АО "Аэропорт Палодара" с применением метода индексации, сообщает Zakon.kz.
В частности, тарифы на регулируемые услуги с применением метода индексации составили (без учета НДС):
- обеспечение взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах Казахстана в некоммерческих целях и по международным направлениям – 1 865,88 тенге/тонна МВМ ВС;
- обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям – 527,27 тенге/тонна МВМ ВС.
Приказ вводится в действие с 5 апреля 2024 года.
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