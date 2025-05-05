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Право

Утверждены тарифы Международному аэропорту Туркестан

Утверждены тарифы Международный аэропорт Туркестана, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 10:55 Фото: пресс-служба аэропорта Туркестана
Приказом председателя Комитета гражданской авиации от 28 апреля 2025 года утверждены тарифы и тарифные сметы на регулируемые услуги в сфере аэропортов Международному аэропорту Туркестан, за исключением транзитных пролетов, сообщает Zakon.kz.

Следующие тарифы утверждены и вводятся в действие с 1 мая 2025 года:

  • тариф на услугу по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах республики в некоммерческих целях и по международным направлениям, в размере 2 216,80 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость;
  • тариф на услугу по обеспечению авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах республики в некоммерческих целях и по международным направлениям, в размере 2 385,97 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость;
  • тариф на услугу по предоставлению места стоянки воздушному судну сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах республики в некоммерческих целях и по международным направлениям, в размере 487,14 тенге/тонна-час максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость;
  • тариф на услугу по предоставлению места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме, за исключением международных направлений в размере 36,42 тенге/тонна-сутки максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость.

Также утверждены тарифные сметы, включающие материальные затраты, затраты на оплату труда, сертификация аэродорома, ГСМ, коммунальные платежи и т.д.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

3 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана", который закрепляет особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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