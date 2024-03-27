Госзакуп импортного программного обеспечения ограничили в Казахстане

Правительство постановлением от 20 марта 2024 года "Об установлении изъятия из национального режима" определило товары и услуги, включенные в реестр доверенного программного обеспечения, которые можно приобретать в рамках государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

В постановлении сказано:

При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров и услуг, включенных в реестр доверенного программного обеспечения, и продукции электронной промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также приобретаемых на основании подпунктов 31), 32) и 33) пункта 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках".

При этом к участию в государственных закупках допущены физические и юридические лица, находящиеся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Министерству цифрового развития поручено в десятидневный срок предоставить в уполномоченный орган в сфере государственных закупок перечни товаров и услуг, включенных в реестр доверенного программного обеспечения, и продукции электронной промышленности с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ и услуг.

Кроме того, ведомство будет актуализировать указанные перечни товаров и услуг, а также продукции электронной промышленности по мере обновления информации.

Ограничение на закуп импортного программного обеспечения и продукции электронной промышленности будет действовать в течение двух лет.

Постановление вводится в действие с 20 мая 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что госзакупщиков обязали приобретать отечественные товары легкой промышленности.

Также мы писали, что в Казахстане исключили ряд импортных товаров из госзакупок на два года.