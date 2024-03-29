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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 16:47 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Казахстане изменили механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными: подписан закон.
  • Приобретение иностранного программного обеспечения и продукции электронной промышленности ограничили в рамках госзакупок на два года.
  • Правительство утвердило Методику определения минимального размера месячной заработной платы.
  • Имущество госучреждений в период ЧС социального характера и военного положения будут передавать правоохранительным органам и Вооруженным силам в соответствии с правилами.
  • Обнародован Комплексный план развития Астанинской агломерации до 2028 года.
  • Обновлен перечень пунктов пропуска через Государственную границу и стационарных постов транспортного контроля на территории РК.
  • Букмекерские конторы и тотализаторы будут передавать органам госдоходов ряд сведений об игроках.
  • В Казахстане реализуют пилотный проект по выдаче разрешения на проезд по территории иностранного государства отечественным перевозчикам.

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