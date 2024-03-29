Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- В Казахстане изменили механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными: подписан закон.
- Приобретение иностранного программного обеспечения и продукции электронной промышленности ограничили в рамках госзакупок на два года.
- Правительство утвердило Методику определения минимального размера месячной заработной платы.
- Имущество госучреждений в период ЧС социального характера и военного положения будут передавать правоохранительным органам и Вооруженным силам в соответствии с правилами.
- Обнародован Комплексный план развития Астанинской агломерации до 2028 года.
- Обновлен перечень пунктов пропуска через Государственную границу и стационарных постов транспортного контроля на территории РК.
- Букмекерские конторы и тотализаторы будут передавать органам госдоходов ряд сведений об игроках.
- В Казахстане реализуют пилотный проект по выдаче разрешения на проезд по территории иностранного государства отечественным перевозчикам.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript