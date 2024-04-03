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В Казахстане сократят сроки проведения конкурсов по госзакупкам с двух до одного месяца

В Казахстане сократят сроки проведения конкурсов по госзакупкам с двух до одного месяца, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 16:43 Фото: freepik
Депутаты Мажилиса 3 апреля 2024 года одобрили в первом чтении законопроект "О государственных закупках" с сопутствующими проектами законов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр финансов Мади Такиев, законопроект направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение и дальнейшую автоматизацию процедур государственных закупок, а также создание единой платформы закупок.

"Качество закупаемых товаров, работ, услуг во многом зависит от репутации и квалификации поставщика в той или иной деятельности. Для повышения квалификации участников закупок предлагается осуществлять закупки среди поставщиков, имеющих соответствующую репутацию. Информация о поставщике будет формироваться с использованием различных баз данных", – рассказал глава Минфина.

По его словам, это позволит перейти к автоматическому выбору поставщиков с комбинированием ценовых и качественных критериев по всем видам закупок.

В целях упрощения регулирования процесса закупок и дебюрократизации законопроект также предусматривает внедрение нового механизма рассмотрения жалоб.

"В целях исключения фактов установления заказчиками завышенных требований планируется сохранить действующий камеральный контроль. При этом предлагается исключить право на отмену итогов закупок со стороны уполномоченного органа. В целях исключения затягивания процедур закупок функция по пересмотру итогов передается организатору закупок, на базе которого будут создаваться комиссии по рассмотрению жалоб с участием вышестоящего органа, органов контроля, Национальной палаты предпринимателей. Право на обжалование итогов будет предоставлено исключительно по закупкам, победители которых будут определяться конкурсной комиссией", – объяснил Мади Такиев.

Вместе с тем, по словам министра, одной из проблем в сфере госзакупок до сих пор остается длительность проводимых процедур.

"Так, на сегодняшний день срок проведения конкурса составляет порядка двух месяцев. В этой связи с учетом сокращения отдельных этапов срок проведения конкурса будет сокращен до одного месяца", – отметил министр финансов Казахстана.

Помимо вышеперечисленных нововведений, законопроект предусматривает положения, направленные на снижение коррупционных рисков и предупреждение чрезвычайных ситуации. Так, потенциальный поставщик, его руководитель или учредители не смогут участвовать в государственных закупках, если ранее совершили коррупционные правонарушения.

Также депутаты одобрили в первом чтении поправки в сопутствующие законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам закупок и ревизии законодательных актов на предмет излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм" и "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

Что касается последнего законопроекта, то основные поправки направлены на:

  • установление административной ответственности организатора закупок за необращение или несвоевременное обращение в суд с иском о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок в случае предоставления недостоверной информации;
  • дополнение оснований привлечения к административной ответственности должностных лиц заказчика за непредставление или несвоевременное представление сведений об уклонении поставщика от заключения договора путем невнесения обеспечения исполнения договора.

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Правила госзакупок в Казахстане изменят. Поставщика будет определять автоматическая система, а не конкурсная комиссия. Значение будет иметь не низкая стоимость, а неценовые критерии: квалификация и репутация. Об этих и других новеллах ранее Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса Руслан Кожасбаев. Подробности здесь.

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