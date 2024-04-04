Определять победителя конкурса госзакупок будет автоматическая система, а не конкурсная комиссия

Какова причина плохих дорог и долгостроя школ и больниц? Помимо "кривых" рук, это и "кривое" законодательство о госзакупках. Прямо сейчас его хотят поменять, и новый закон 3 апреля 2024 года был принят на пленарном заседании в первом чтении. В чем заключаются новшества, выяснял Zakon.kz.

К действующему Закону РК "О государственных закупках", принятому в 2015 году, у общества и бизнеса много вопросов. А в последнее время – и у власти. "Длительные сроки, бесконечные обжалования, недостаточная прозрачность", – так охарактеризовал действующую систему президент РК.

И поручил ее поменять. Минфин разработал законопроект, тот поступил в Мажилис, где и был принят в первом чтении на пленарном заседании 3 апреля 2024 года.

В чем главная проблема? Сейчас победителя конкурса определяет конкурсная комиссия. Процедура неповоротливая и непрозрачная, чреватая зачастую коррупционными рисками. Вот это и планируется исправить. Каким образом?

Если коротко – перейти при госзакупках к автоматическому выбору поставщиков. Есть такое понятие – "рейтингово-балльная система", которая определяет и выбирает что-либо автоматически, без участия, скажем так, человеческого фактора. Это работает в разных областях, теперь она внедряется и в сфере госзакупок.

В Казахстане создадут рейтинг потенциальных поставщиков путем начисления им баллов. Для чего используются данные, касающиеся квалификации, финансовой устойчивости, судебной и кредитной истории, деловой репутации и т. п. В общем, того, что и определяет качество. И именно начисленные баллы, то есть неценовые критерии, а не наименьшая цена, будут играть решающую роль при выборе поставщика.

В РК уже сейчас можно наблюдать, как это работает. Госзакупки в трех видах деятельности уже переведены на автоматический режим: это проектирование, строительство и технадзор. Как таковой конкурсной комиссии при поступлении заявки нет. Веб-портал автоматически сопоставляет данные о потенциальных поставщиках на основе различных баз данных госорганов.

"Например, компания А. и компания Б. подали заявки, и система автоматом отрабатывает обоих претендентов, вплоть до уплаты ими налогов и наличия недвижимости. И затем на основе анализа определяет победителя. Причем ее решение не обсуждается и не обжалуется: оно окончательное", – рассказывает Руслан Кожасбаев, депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы по законопроекту.

С принятием закона эта система будет распространяться и на другие виды закупок. Разумеется, исключение человеческого фактора снизит и коррупционные риски.

Для оперативности некоторые госзакупки можно проводить и без конкурса

Однако существующая сейчас система, как уже сказано было выше, не только непрозрачная, но и неповоротливая. Процедуры госзакупок хотят сделать менее зарегламентированными. В частности, речь идет о закупе из одного источника.

Делается это в целях упрощения и ускорения. Так, сельским акиматам будет позволено осуществлять закупки без проведения конкурсных процедур (из одного источника) на сумму до 3 тыс. МРП. То есть, сломался, к примеру, котел или трактор посреди зимы, а купить новый с соблюдением всех процедур (чтобы было несколько участников, например) успеешь разве что к весне.

"Конечно, население возмущалось: почему тепла нет, почему снег не убирают? Вот для оперативности и упрощаем. До 3 тыс. МРП, повторяю, закуп можно делать сразу, без конкурса, из одного источника. А возможно – эту норму депутаты предложили, уже обсуждая законопроект в рабочей группе – и до 4 тыс. МРП. Посмотрим". Руслан Кожасбаев

Другой пример совершенствования такого рода госзакупок: для предотвращения чрезвычайных ситуаций. В действующем законе можно осуществлять госзакупки без проведения конкурса для ликвидации ЧС. Когда уже снесены паводками дома, например. В обсуждаемом законопроекте добавляется такое основание, как предотвращение ЧС.

Или еще один момент: если нет фактической альтернативы, то и одна-единственная заявка может быть признанной соответствующей квалификационным требованиям. Сейчас это невозможно, ждут хотя бы еще одного участника, а не дождавшись, конкурс отменяют, но почему?! Предположим, в каком-то сельском округе реально лишь одна компания производит какой-либо товар. Так почему не дать ей возможность реализоваться?

Напомним, ранее Zakon.kz опубликовал статью о проекте закона "О государственных закупках", в котором предлагается упростить процедуры оспаривания итогов конкурсов, перенести приоритет при выборе поставщика товаров и услуг с минимальной стоимости на качество, внедряя так называемые неценовые критерии. А также установить общественный контроль над процессом.