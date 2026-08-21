Выплаты артистам балета: изменился порядок назначения

Министр культуры и информации приказом от 10 августа 2026 года внесла изменения в Правила назначения специальных ежемесячных денежных выплат артистам балета организаций культуры, сообщает Zakon.kz.

Расширен перечень документов, которые нужно представить для получения выплат в орган по назначению выплат:

заявление;

документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов;

документ, подтверждающий трудовую деятельность, стаж профессиональной трудовой деятельности в качестве артиста балета;

диплом об окончании технического и профессионального и (или) высшего и (или) послевузовского образования в области хореографического искусства;

копию приказа либо выписку о расторжении трудового договора с последнего места работы в должности артиста балета, заверенную кадровой службой;

справку о наличии лицевого счета заявителя в банке второго уровня РК;

справку о ежемесячной заработной плате за последние три года работы, с одного места работы в должности артиста балета, подписанную руководителем, главным бухгалтером и заверенную печатью организации (новый. – Прим. ред.) ;

; выписку из ЕНПФ о перечисленных обязательных пенсионных взносах (новый. – Прим. ред.).

В случаях, когда получение данных из цифровых систем по техническим причинам невозможно либо при отсутствии интеграции с цифровыми системами, прилагаются копии документов на бумажном носителе.

Для рассмотрения представленных документов орган по назначению выплат создает комиссию.

Комиссия состоит из нечетного количества членов, из числа которых назначается председатель.

Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, проводит заседания Комиссии. Во время отсутствия председателя его функции выполняет заместитель председателя.

Секретарь Комиссии координирует работу по обеспечению деятельности Комиссии, подготавливает протоколы заседаний Комиссии. Секретарь не является членом Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов в орган по назначению выплат. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

В правила добавили ряд новых норм, регламентирующих вопросы работы Комиссии, а также при возникновении конфликта интересов ее членов.

Так, установлено, что в состав Комиссии входят деятели балетного искусства, руководители структурных подразделений уполномоченного органа и местных исполнительных органов в области экономики, финансов, кадров и юридических служб.

Во избежание конфликта интересов, в состав Комиссии не могут входить лица, имеющие личную заинтересованность в рассматриваемых вопросах, лица, чьи родственные связи или иные обстоятельства могут повлиять на объективность решения Комиссии.

Под конфликтом интересов понимается противоречие между личными интересами лиц, входящих в состав Комиссии, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих обязанностей.

Порядок отвода членов Комиссии при конфликте интересов включает уведомление председателя Комиссии о возникновении или возможности конфликта интересов, а затем инициирование процедуры отвода (самоотвода) самого члена Комиссии или отвода другого члена Комиссии. Решение об отводе принимается на основе письменного заявления и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Член Комиссии, у которого возник конфликт интересов, незамедлительно уведомляет о нем председателя Комиссии в письменной форме.

Член Комиссии подает письменное заявление о самоотводе председателю Комиссии, если у него есть личная заинтересованность, которая может повлиять на объективность принимаемых решений.

Если конфликт интересов возник у другого члена Комиссии, информация о нем должна быть доведена до сведения Комиссии.

Решение об отводе принимается на заседании Комиссии при наличии информации о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.

Решение об отводе оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и членами Комиссии.

В случае отстранения члена Комиссии уполномоченный орган вносит изменения в состав Комиссии для обеспечения кворума.

На основании протокола Комиссии орган по назначению выплат направляет заказным письмом с уведомлением о его вручении или на электронный адрес заявителя проект решения о назначении либо отказе в назначении выплат артистам балета.

Заявителем предоставляется возражение (при его наличии) к проекту решения о назначении либо отказе в назначении выплат артистам балета в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления с проектом решения.

Процедура заслушивания проводится в соответствии со статьей 73 АППК РК. Протокол заслушивания оформляется в соответствии со статьей 74 АППК РК.

После рассмотрения возражений при их поступлении в течение трех рабочих дней принимается решение о назначении либо отказе в назначении выплат артистам балета.

В случаях изменения фамилии, имени или отчества (при его наличии), номера лицевого счета, места жительства либо других персональных данных заявитель уведомляет об этом орган по назначению выплат с приложением подтверждающих документов.

Приказ вводится в действие с 30 августа.