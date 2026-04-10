Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2026 году

Министр обороны РК подписал приказ от 31 марта 2026 года о призыве военнообязанных на воинские сборы в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, в 2026 году призовут на воинские сборы 3000 военнообязанных.

Приказ вводится в действие с 19 апреля 2026 года.

Сроки проведения воинских сборов – с мая по октябрь 2026 года.

Воинские сборы – мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.