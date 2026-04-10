Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2026 году
Фото: Министерство обороны РК
Министр обороны РК подписал приказ от 31 марта 2026 года о призыве военнообязанных на воинские сборы в 2026 году, сообщает Zakon.kz.
Согласно приказу, в 2026 году призовут на воинские сборы 3000 военнообязанных.
Приказ вводится в действие с 19 апреля 2026 года.
Сроки проведения воинских сборов – с мая по октябрь 2026 года.
Воинские сборы – мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript