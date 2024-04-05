Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правила дактилоскопической регистрации изменили в Казахстане: уточнены процедуры для граждан и иностранцев.
- Минфин утвердил Перечень цифровых активов, стоимость которых теперь в КГД будут определять и публиковать.
- 3000 казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году.
- Утверждены Перечень товаров машиностроения и химической, металлургической и строительной промышленностей, а также Перечень товаров машиностроительной отрасли и мебельной промышленности отечественного производства, допущенных к госзакупкам.
- Иностранцы смогут получить ИИН через загранучреждения: в РК запускают пилотный проект.
- Обновлена форма декларации о доходах и имуществе граждан в рамках всеобщего декларирования.
- Увеличен размер гранта на обучение одаренных детей в "Назарбаев Интеллектуальные школы".
- Артистам балета придется собирать меньше документов для получения специальных ежемесячных денежных выплат.
- В Казахстане обновили порядок отбора национальных фильмов для оказания государственной финансовой поддержки по их производству.
- Из Перечня офшорных зон исключили Королевство Лихтенштейн и американский штат Делавэр.
- Казахстанцы могут скорректировать сведения о своих документах о высшем образовании: утверждены правила оказания госуслуги.
- Алихан Смаилов назначен Председателем Высшей аудиторской палаты вместо Натальи Годуновой.
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