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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 16:24 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правила дактилоскопической регистрации изменили в Казахстане: уточнены процедуры для граждан и иностранцев.
  • Минфин утвердил Перечень цифровых активов, стоимость которых теперь в КГД будут определять и публиковать.
  • 3000 казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году.
  • Утверждены Перечень товаров машиностроения и химической, металлургической и строительной промышленностей, а также Перечень товаров машиностроительной отрасли и мебельной промышленности отечественного производства, допущенных к госзакупкам.
  • Иностранцы смогут получить ИИН через загранучреждения: в РК запускают пилотный проект.
  • Обновлена форма декларации о доходах и имуществе граждан в рамках всеобщего декларирования.
  • Увеличен размер гранта на обучение одаренных детей в "Назарбаев Интеллектуальные школы".
  • Артистам балета придется собирать меньше документов для получения специальных ежемесячных денежных выплат.
  • В Казахстане обновили порядок отбора национальных фильмов для оказания государственной финансовой поддержки по их производству.
  • Из Перечня офшорных зон исключили Королевство Лихтенштейн и американский штат Делавэр.
  • Казахстанцы могут скорректировать сведения о своих документах о высшем образовании: утверждены правила оказания госуслуги.
  • Алихан Смаилов назначен Председателем Высшей аудиторской палаты вместо Натальи Годуновой.

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Элина Черногрицкая
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