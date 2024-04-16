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Санитарные меры усилили на период паводков в Атырауской области

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 20:25 Фото: Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области
16 апреля Департамент санэпидконтроля Атырауской области опубликовал постановление №1 от 16 апреля 2024 года "Об усилении санитарно-профилактических мероприятий в период паводка", сообщает Zakon.kz.

В документе приводится ряд мероприятий в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди населения в зоне подтопления паводковыми водами, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Атырауской области.

Кроме того, по информации Оперативного штаба по ЧС региона, семьи Жылыойского района, пострадавшие от паводка, начали получать единовременную материальную помощь в размере 100 МРП, или 369 200 тенге.


Режим ЧС в Атырауской области объявили 7 апреля.

15 апреля заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов прокомментировал слухи об объявлении эвакуации в городе.

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