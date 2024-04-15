Казахстанцам, пострадавшим от паводков, предоставят отсрочку по уплате налогов и платежей

Комитет государственных доходов подготовил приказ "Об установлении иного порядка регулирования налогового администрирования для лиц, пострадавших от паводков в регионах Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что для налогоплательщиков, включенных местными исполнительными органами в списки пострадавших от паводков:

предоставят до 1 июля 2024 года отсрочку сроков уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающим в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

отсрочку сроков уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающим в период с 1 марта по 30 июня 2024 года; перенесут сроки сдачи налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года, на 1 июля 2024 года;

приостановят до 1 июля 2024 года принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;

принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности; продлят до 1 июля 2024 года сроки исполнения уведомлении об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

сроки исполнения уведомлении об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года; приостановят до 1 июля 2024 года:

- назначение налоговых проверок (комплексных, тематических, встречных, хронометражных обследований);

- течение сроков проведения налоговых проверок, осуществляемых органами государственных доходов.

При этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.

Также будет приостановлено начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам за период с 1 марта 2024 года до 1 июля 2024 года.

Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 29 апреля.

Ранее мы сообщали, что главный государственный санитарный врач РК подписал постановление "Об усилении санитарно-профилактических мероприятий в период паводка".