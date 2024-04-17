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Законодательство РК

Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 12-й процесс

Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 12-й процесс, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 10:05 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане 17 апреля 2024 года продолжается судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

В ходе 11-го заседания судом было исследовано заключение московских специалистов, ранее приобщенного к материалам уголовного дела по ходатайству стороны защиты. После суд удалился в совещательную комнату для разрешения вопроса по ходатайству стороны обвинения о признании данного заключения недопустимым в качестве доказательств.

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Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 11-й процесс
, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 10:05

В связи с этим сегодняшнее 12-е судебное заседание отложено на 10:00.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.

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