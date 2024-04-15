Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 10-й процесс

В Астане 15 апреля 2024 года в 9:30 началось 10-е судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.

Их обвиняют: Куандыка Бишимбаева – по двум статьям УК РК – "Убийство" и "Истязание";

Бахытжана Байжанова – по статье УК РК "Укрывательство преступления".

На девятом судебном заседании сторона защиты Куандыка Бишимбаева заявила отвод председательствующему судье Айжан Кульбаевой. В соответствии с нормами УПК РК отвод рассмотрен судьей этого же суда Сейфуллой Тасымбетовым. По итогам рассмотрения отвод судьи был отклонен. Рассмотрение дела возобновлено.

Затем суд перешел к допросу второго подсудимого Бахытжана Байжанова по ходатайству его защитника. Брат экс-министра выразил соболезнования родным Салтанат. По его словам, с 8 на 9 ноября Куандык Бишимбаев всю ночь буянил, скандалил, выпивал алкоголь и в очередной раз избил супругу. Бахытжан Байжанов рассказал свою версию событий дня, когда умерла Салтанат Нукенова.