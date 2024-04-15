Судья вынесла частное постановление защитнику Бишимбаева

В Астане 15 апреля судья Айжан Кульбаева в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева вынесла частное постановление одному из его защитников из-за неоднократного проявления неуважения к суду, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат Ерлан Газымжанов сегодня в ходе процесса дважды озвучил возражения на действия судьи.

"Я вынужден выразить на ваши действия опять возражение. Вы защиту просто блокируете, не даете подсудимому высказаться, не даете нам задать вопросы. Мы чувствуем, что это однобокий процесс, у нас суд превращается в судилище. Все против одного Бишимбаева", – заявил он.

На что судья заявила, что суд считает необходимым обсудить вопрос о вынесении частного постановления в отношении защитника Газымжанова из-за неоднократного проявления неуважения к суду.

"При исполнении профессиональных обязанностей по настоящему уголовному делу (вынесено частное постановление в отношении адвоката Газымжанова. – Прим. ред.). Частное постановление направить в президиум коллегии адвокатов Астаны для рассмотрения и принятия соответствующих мер, и в республиканскую коллегию адвокатов для сведения. О результатах рассмотрения и принятых мерах не позднее чем в месячный срок сообщить в суд, вынесший частное постановление... Во избежание подобных ситуаций впредь от всех участников процесса требуют неукоснительно соблюдать нормы УПК, контролировать свои эмоции и подчиняться распоряжению председательствующего", – отметила судья Айжан Кульбаева.

Ранее сообщалось, что в суде по делу Бишимбаева заменили одного из присяжных.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля 2024 года в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.

9 апреля в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Нукеновой. В этот день также выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Он рассказал, какие травмы были нанесены Салтанат Нукеновой и что стало причиной ее смерти.

11 апреля второй подсудимый Бахытжан Байжанов рассказал свою версию событий дня, когда умерла Салтанат Нукенова.