Установлена стоимость регистрации прав на недвижимость в Казахстане

Министерство цифрового развития приказом от 9 апреля 2024 года утвердило цены на товары (работы, услуги), реализуемые НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, сообщает Zakon.kz.

Регистрация возникновения прав собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) на квартиру, индивидуальный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), хозяйственные постройки стоит:

для граждан – 1292,64 тенге через фронт-офис и 1304,01 тенге из ЕНИС www.egov.kz;

для юридических лиц – 1558,03 тенге через фронт-офис и 1594,05 тенге из ЕНИС.

Регистрация прав на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение стоит:

для граждан – 12 518,61 тенге через фронт-офис и 12 653,20 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 15 589,54 тенге через фронт-офис и 15 754,46 тенге из ЕНИС.

Регистрация прав на гаражи стоит:

для граждан – 1281,27 тенге через фронт-офис и 1290,75 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 1533,39 тенге через фронт-офис и 1567,51 тенге из ЕНИС.

Регистрация прав на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения) из одного объекта:

для граждан – 8731,12 тенге через фронт-офис и 8892,25 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 10 799,27 тенге через фронт-офис и 10 960,40 тенге из ЕНИС.

Регистрация прав на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения) от двух до пяти отдельно стоящих объектов:

для граждан – 18 603,61 тенге через фронт-офис и 18 764,74 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 21 998,70 тенге через фронт-офис и 22 207,22 тенге из ЕНИС

Регистрация прав на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения) от шести до 10 отдельно стоящих объектов:

для граждан – 32 582,04 тенге через фронт-офис и 32 758,34 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 37 874,66 тенге через фронт-офис и 38 104,04 тенге из ЕНИС.

Регистрация прав на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения) свыше 10 отдельно стоящих объектов:

для граждан – 41 002,47 тенге через фронт-офис и 41 193,93 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 48 291,20 тенге через фронт-офис и 48 547,11 тенге из ЕНИС.

Регистрация прав собственности землепользования, иных прав (обременений прав) на земельный участок:

для граждан – 1127,72 тенге через фронт-офис и 1123,93 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 1347,61 тенге через фронт-офис и 1364,68 тенге из ЕНИС.

Регистрация сервитута (независимо от объектов) – 1719,16 тенге через фронт-офис и 1772,24 тенге из ЕНИС как для граждан, так и для организаций.

Регистрация объекта кондоминиума – 767,55 тенге через фронт-офис и 2998,72 тенге из ЕНИС.

Регистрация изменения идентификационных характеристик объекта недвижимости:

для граждан – 1226,29 тенге через фронт-офис и 1231,98 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 1438,61 тенге через фронт-офис и 1465,14 тенге из ЕНИС.

Регистрация прекращения права на недвижимость в связи с гибелью (повреждением) недвижимого имущества или отказом от прав на него и в иных случаях, не связанных с переходом права:

для граждан – 1182,69 тенге через фронт-офис и 1182,69 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 1338,14 тенге через фронт-офис и 1353,30 тенге из ЕНИС.

Регистрация прекращения обременения, не связанного с переходом права третьему лицу, в том числе за регистрацию прекращения ипотеки недвижимого имущества:

для граждан – 1213,02 тенге через фронт-офис и 1214,92 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 1410,17 тенге через фронт-офис и 1431,02 тенге из ЕНИС.

Регистрация уступки права требования по договору банковского займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой:

для граждан – 1175,11 тенге как через фронт-офис, так и из ЕНИС;

для юридических лиц – 1410,17 тенге через фронт-офис и 1431,02 тенге из ЕНИС.

Регистрация изменения права или обременения права в результате изменения условия договора, являющегося основанием возникновения права (обременения права) или иных юридических фактов:

для граждан – 1182,69 тенге как через фронт-офис, так и из ЕНИС;

для юридических лиц – 1415,86 тенге через фронт-офис и 1440,50 тенге из ЕНИС.

Регистрация иных прав на недвижимое имущество, а также обременений прав на недвижимое имущество:

для граждан – 1222,50 тенге через фронт-офис и 1226,29 тенге из ЕНИС;

для юридических лиц – 1486 тенге через фронт-офис и 1516,33 тенге из ЕНИС.

Регистрация юридических притязаний – 1796,88 тенге через фронт-офис и 1855,65 тенге из ЕНИС как для граждан, так и для юридических лиц.

Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество – 1169,42 тенге через фронт-офис и 1106,87 тенге из ЕНИС.

Бесплатно осуществляются:

регистрация обременения права на недвижимое имущество, налагаемого (производимого) государственным органом в порядке, предусмотренном законодательным актом РК;

регистрация прав на недвижимое имущество, отнесенное к государственной собственности, для уполномоченного государственного органа, осуществляющего права владения, пользования и распоряжения республиканской собственностью, и его территориальных органов;

систематическая регистрация ранее возникших прав (обременений прав) на недвижимое имущество;

регистрация изменений идентификационных характеристик недвижимого имущества на основании решений государственных органов, в том числе при изменении наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и сооружений (адреса) или при изменении кадастровых номеров в связи реформированием административно-территориального устройства РК.

При этом за ускоренное оказание услуг через фронт-офис будут взимать в тройном размере от установленной стоимости, а через ЕНИС – в четырехкратном размере.

Приказ введен в действие с 16 апреля 2024 года.