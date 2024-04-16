Установлена стоимость регистрации прав на недвижимость в Казахстане
Регистрация возникновения прав собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) на квартиру, индивидуальный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), хозяйственные постройки стоит:
- для граждан – 1292,64 тенге через фронт-офис и 1304,01 тенге из ЕНИС www.egov.kz;
- для юридических лиц – 1558,03 тенге через фронт-офис и 1594,05 тенге из ЕНИС.
Регистрация прав на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение стоит:
- для граждан – 12 518,61 тенге через фронт-офис и 12 653,20 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 15 589,54 тенге через фронт-офис и 15 754,46 тенге из ЕНИС.
Регистрация прав на гаражи стоит:
- для граждан – 1281,27 тенге через фронт-офис и 1290,75 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 1533,39 тенге через фронт-офис и 1567,51 тенге из ЕНИС.
Регистрация прав на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения) из одного объекта:
- для граждан – 8731,12 тенге через фронт-офис и 8892,25 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 10 799,27 тенге через фронт-офис и 10 960,40 тенге из ЕНИС.
Регистрация прав на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения) от двух до пяти отдельно стоящих объектов:
- для граждан – 18 603,61 тенге через фронт-офис и 18 764,74 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 21 998,70 тенге через фронт-офис и 22 207,22 тенге из ЕНИС
Регистрация прав на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения) от шести до 10 отдельно стоящих объектов:
- для граждан – 32 582,04 тенге через фронт-офис и 32 758,34 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 37 874,66 тенге через фронт-офис и 38 104,04 тенге из ЕНИС.
Регистрация прав на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения) свыше 10 отдельно стоящих объектов:
- для граждан – 41 002,47 тенге через фронт-офис и 41 193,93 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 48 291,20 тенге через фронт-офис и 48 547,11 тенге из ЕНИС.
Регистрация прав собственности землепользования, иных прав (обременений прав) на земельный участок:
- для граждан – 1127,72 тенге через фронт-офис и 1123,93 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 1347,61 тенге через фронт-офис и 1364,68 тенге из ЕНИС.
Регистрация сервитута (независимо от объектов) – 1719,16 тенге через фронт-офис и 1772,24 тенге из ЕНИС как для граждан, так и для организаций.
Регистрация объекта кондоминиума – 767,55 тенге через фронт-офис и 2998,72 тенге из ЕНИС.
Регистрация изменения идентификационных характеристик объекта недвижимости:
- для граждан – 1226,29 тенге через фронт-офис и 1231,98 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 1438,61 тенге через фронт-офис и 1465,14 тенге из ЕНИС.
Регистрация прекращения права на недвижимость в связи с гибелью (повреждением) недвижимого имущества или отказом от прав на него и в иных случаях, не связанных с переходом права:
- для граждан – 1182,69 тенге через фронт-офис и 1182,69 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 1338,14 тенге через фронт-офис и 1353,30 тенге из ЕНИС.
Регистрация прекращения обременения, не связанного с переходом права третьему лицу, в том числе за регистрацию прекращения ипотеки недвижимого имущества:
- для граждан – 1213,02 тенге через фронт-офис и 1214,92 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 1410,17 тенге через фронт-офис и 1431,02 тенге из ЕНИС.
Регистрация уступки права требования по договору банковского займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой:
- для граждан – 1175,11 тенге как через фронт-офис, так и из ЕНИС;
- для юридических лиц – 1410,17 тенге через фронт-офис и 1431,02 тенге из ЕНИС.
Регистрация изменения права или обременения права в результате изменения условия договора, являющегося основанием возникновения права (обременения права) или иных юридических фактов:
- для граждан – 1182,69 тенге как через фронт-офис, так и из ЕНИС;
- для юридических лиц – 1415,86 тенге через фронт-офис и 1440,50 тенге из ЕНИС.
Регистрация иных прав на недвижимое имущество, а также обременений прав на недвижимое имущество:
- для граждан – 1222,50 тенге через фронт-офис и 1226,29 тенге из ЕНИС;
- для юридических лиц – 1486 тенге через фронт-офис и 1516,33 тенге из ЕНИС.
Регистрация юридических притязаний – 1796,88 тенге через фронт-офис и 1855,65 тенге из ЕНИС как для граждан, так и для юридических лиц.
Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество – 1169,42 тенге через фронт-офис и 1106,87 тенге из ЕНИС.
Бесплатно осуществляются:
- регистрация обременения права на недвижимое имущество, налагаемого (производимого) государственным органом в порядке, предусмотренном законодательным актом РК;
- регистрация прав на недвижимое имущество, отнесенное к государственной собственности, для уполномоченного государственного органа, осуществляющего права владения, пользования и распоряжения республиканской собственностью, и его территориальных органов;
- систематическая регистрация ранее возникших прав (обременений прав) на недвижимое имущество;
- регистрация изменений идентификационных характеристик недвижимого имущества на основании решений государственных органов, в том числе при изменении наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и сооружений (адреса) или при изменении кадастровых номеров в связи реформированием административно-территориального устройства РК.
При этом за ускоренное оказание услуг через фронт-офис будут взимать в тройном размере от установленной стоимости, а через ЕНИС – в четырехкратном размере.
Приказ введен в действие с 16 апреля 2024 года.