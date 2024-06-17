С каких пор "дать ремня" ребенку – уголовное правонарушение: с 16 июня 2024 года

В РК вступили в силу законы, устанавливающие нулевую терпимость за насилие в отношении несовершеннолетних. Подчеркиваем – за любые формы насилия, в том числе и психологическое. Zakon.kz рассказывает о новых нормах и том, как отныне правильно вести себя взрослым в отношениях с детьми.

Речь идет о двух законах, которые усиливают ответственность за любые формы насилия в семейно-бытовой сфере. Первый – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Речь в нем идет о ряде поправок в УК, Предпринимательский, Социальный, Трудовой кодексы и другие НПА – всего в семь кодексов и восемь законов. И сопутствующий – о внесении поправок в КоАП. Значительная часть новелл должна обеспечить безопасность несовершеннолетних.

16 апреля 2024 оба закона были подписаны главой государства, а 16 июня новые нормы вступили в силу.

Наказание за травлю ребенка

Со вчерашнего дня в Казахстане есть ответственность за буллинг. Напомним, сам термин появился в казахстанском законодательстве еще в 2022 году, когда в Законе РК "О правах ребенка" (пункте 4-1 статьи 1) закрепили следующую дефиницию:

"Травля (буллинг) ребенка – систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций (кибербуллинг)".

Однако наказания за буллинг тогда не назначили. И вот в КоАП внесена статья 127-2 следующего содержания:

травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП; действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 30 МРП; действие, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним лицом в возрасте от 12 до 16 лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП.

Очень важно, что право составлять протоколы об административных правонарушениях по факту буллинга будет не только у полиции, но и у уполномоченного органа в области образования. То есть у представителей территориальных управлений образования (дополнения в пп.49) части 1 статьи 804 КоАП). А также у уполномоченного органа в области защиты прав ребенка – Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК (поправки в пп.65) части 1 статьи 804 КоАП).

Итак, если буллингом занимаются подростки в возрасте от 16 до 18 лет, то они подвергаются взысканию в 10 МРП. Платят детинушки сами, поскольку административная ответственность наступает с 16 лет. Почему именно 10 МРП? Больше с несовершеннолетних взять нельзя (согласно части 1 статьи 66 КоАП). И, кстати, если даже таких денег у них нет, штраф налагается на родителей или других лиц, их заменяющих.

Если жертв травят еще более юные создания – с 12 до 16 лет, то штраф в 10 МРП сразу отправляется для оплаты родителям. Однако надо уточнить, что и в том, и в другом случае могут ограничиться и предупреждением нарушителей.

Не будем забывать и о ситуациях, когда в буллинге уличены великовозрастные товарищи – от 18 и старше. Тогда первое взыскание составит 10 МРП, повторное в течение года – 30 МРП.

Когда буллинг закончился трагически

Следует помнить, что такая – прямо скажем, невеликая – ответственность ждет агрессоров за буллинг, только если он не закончился чем-то серьезным. Если же травля имела последствия, грозят уже не штрафы, а сроки.

"Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью".

Это деяние называется в уголовном праве истязанием, статья 110 УК. То есть определение буллинг применим только в КоАП, в УК же буллинга формально как правонарушения нет. Но! Там присутствует травля как способ преступления, только в виде описания – "путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства".

По существу, если буллинг завершился нервным срывом у жертвы, то есть с причинением умышленного легкого вреда здоровью (который, как следует из формулировки, может быть и чисто психическим), это уже будет называться истязанием. И за истязание ребенка (до 18 лет) агрессоров будут наказывать исключительно лишением свободы от 4 до 7 лет (раньше допускалось и ограничение свободы – поправка в часть 2 статьи 110 УК).

А за доведение в ходе буллинга несовершеннолетнего до самоубийства (или даже до покушения на самоубийство) предполагается наказание исключительно посредством лишения свободы от 5 до 9 лет (поправка в часть 3 статьи 105 УК). Причем, если ранее предусматривалась уголовная ответственность только за доведение до самоубийства, то теперь также – за склонение и содействие к совершению самоубийства.

Однако следует учитывать, что уголовная ответственность по статьям 105 ("Доведение до самоубийства") и 110 ("Истязание") УК наступает только с возраста 16 лет.

Не наказывайте детей, да не наказаны будете

Когда-то вполне обыденная родительская мера воспитания как "дать ремня" отныне также будет влечь уголовную ответственность. Это трактуется как побои (добавляемая в УК статья 109-1), то есть:

"Насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью".

За это полагается арест до 50 дней, при этом не меньше, чем на месяц. Впрочем, учитывая нехватку арестных домов, дело, возможно, обойдется альтернативным штрафом. И воспитательная порка выльется брутальному родителю в сумму от 100 до 200 МРП (часть 2 статьи 109-1 УК посвящена как раз побоям в семейно-бытовой сфере).

Напомним, прежде было иначе. В 2017 году такие составы, как побои и причинение легкого вреда здоровью, вообще были переведены из УК в КоАП. Декриминализация смягчила наказание в целом, а в отношении насилия в семейно-бытовой среде исключила в качестве наказания штраф: сначала предупреждение, затем арест на 10 суток.

Штраф убрали сознательно. Поскольку арестных домов в РК, мягко говоря, недостаток, то в основном применяли штраф, который в случае бытового насилия ложился бременем на всю семью, а по факту – на жертву, если это была супруга, или – косвенно – на ребенка!

Кроме того, до 1 июля 2023 года администрирование таких правонарушений носило заявительный, а не выявительный характер. То есть, чтобы завели дело, необходимо было заявление потерпевшего. А еще, повторимся, сначала "кухонного боксера" предупреждали и только потом наказывали.

И вот теперь – сразу солидный штраф или арест (хотя арестных домов больше не стало, но меняется само понятие ареста: необязательной становится изоляция от других арестованных, что упрощает применение санкции). И без предварительных предупреждений.

Это, повторимся – если оплеухи и подзатыльники не причинили какого-то вреда здоровью, даже самого легкого. Если же "физическое воспитание" оставило последствия в виде, например, гематом (синяков или следов от того же ремня), то штрафом или арестом уже не отделаешься. В УК добавляется статья 108-1 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", а в ее составе часть 2 – для кейсов с отягчающими обстоятельствами.

За такую "показательную порку" вошедшего в воспитательный раж родителя вполне могут лишить свободы сроком до двух лет.

Так что, папы и мамы, переходим исключительно на психологические методы воздействия на непослушных детей, следуя заповеди: не наказывайте, да не наказаны будете! Но, кстати, с психологией тоже лучше не перебарщивать. Есть ведь и такое правонарушение, как истязание. Впрочем, об это уже говорилось выше.

Что крайне важно, все эти кейсы – даже побои – являются делами публичного преследования и обвинения (в соответствии со статьей 32 Уголовно-процессуального кодекса). Это значит, что для возбуждения уголовного дела не требуется заявления потерпевшего; достаточно любого сигнала от совершенно постороннего человека, даже анонимного. Такой вывод следует из пп.6) статьи 10 Закона РК "О профилактике бытового насилия", где сказано:

"Органы внутренних дел рассматривают заявления и сообщения о фактах бытового насилия или об угрозе их совершения с выездом на место и принимают меры по их пресечению".

И если заявление по своей сути не может быть анонимным, ибо предполагает имя заявителя, то сообщение может поступить и от неизвестного. Во всяком случае, в законе не подчеркнуто, что анонимные сообщения полиция не рассматривает. Также важно, что лица, совершившие преступления против несовершеннолетних, не могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением.

А еще в качестве меры пресечения они могут быть сразу помещены под стражу (изменения в часть 2 статьи 136 УПК). Даже если это только побои. Впоследствии, кстати, это может быть засчитано как арест – в соответствии с правилами зачета наказаний. В соотношении один к одному дню (пп.1) части 3-1 статьи 62 УК). Вот вам и решение проблемы арестных домов...

Нулевая терпимость для педофилов

Впервые введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста (статья 121-УК), предусматривающая исправительные работы до 200 МРП или общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток.



Кроме того, что важно, обвиняемый может лишиться права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет. Что именно понимается под приставанием?

"Совершение непристойных действий сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, сопряженных с предложениями или прикосновениями сексуального характера".

До принятия этих норм, если секс был без насилия, уголовная ответственность наступала либо за развращение малолетних лиц, то есть не достигших 14-летнего (теперь – 16-летнего) возраста (статья 124 УК), либо с 14 до 16, но это уже называлось половое сношение или "иные действия сексуального характера" (статья 122 УК, до пяти лет лишения свободы по общему правилу).

За похищение детей отныне предусмотрено лишение свободы от 10 до 15 лет (ранее от семи до 12 лет; изменения в статью 125 УК), а за незаконное лишение их свободы – от пяти до 10 лет (ранее до пяти лет; изменения в статью 126 УК).

Новый закон предусматривает для педофилов и убийц малолетних детей наивысшее наказание из предусмотренных в РК. При этом исключены любые альтернативы. За убийство малолетнего, изнасилование малолетнего, насильственные действия сексуального характера (изменения соответственно в часть 3 статьи 99, часть 4 статьи 120 и часть 4 статьи 121 УК) в отношении малолетнего предусмотрено самое суровое наказание в виде пожизненного лишения свободы.