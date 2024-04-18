Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 18 апреля

Фото: Telegram/Jogargy_sot

В Астане 18 апреля 2024 года в 9:30 началось 13-е судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

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