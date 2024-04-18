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Законодательство РК

Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 18 апреля

Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 18 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 09:31 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане 18 апреля 2024 года в 9:30 началось 13-е судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.

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Напомним, на 12-м судебном процессе суд отказал адвокатам Куандыка Бишимбаева приобщить к делу заключение российского специалиста.

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