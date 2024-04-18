Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 18 апреля
Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане 18 апреля 2024 года в 9:30 началось 13-е судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.
Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.
Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.
Материал по теме
Сбил ребенка и избежал наказания: в МВД проверили слова матери Нукеновой о Бишимбаеве
Напомним, на 12-м судебном процессе суд отказал адвокатам Куандыка Бишимбаева приобщить к делу заключение российского специалиста.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript