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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 17:00 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев подписал закон, направленный на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей, а также сопутствующие поправки в КОАП, устанавливающие ответственность за буллинг.
  • Минфин продлил срок исполнения налоговых обязательств в регионах, пострадавших от паводков.
  • Приняты меры по защите ряда социально уязвимых категорий граждан, пострадавших от паводков: получателям АСП, автоматически продлят назначение соцпомощи, заемщикам предоставят отсрочку платежей и др.
  • Министерство труда перенесло день отдыха с 4 на 8 мая для рационального использования рабочего времени.
  • МВД обновило правила признания лиц без гражданства в Казахстане.
  • Министерство транспорта изменило стоимость проезда по платной дороге Кокшетау – Петропавловск.
  • В Казахстане изменились Правила государственной регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений.
  • Министерство культуры обновило Правила и условия присвоения статуса "Академический" государственным организациям культуры и творческим коллективам.
  • Министерство торговли утвердило новую формулу расчета доли внутристрановой ценности в товаре.
  • Утверждены Требования к предпринимателям для заключения партнерского соглашения с Госкорпорацией "Правительство для граждан" и форма такого соглашения.

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