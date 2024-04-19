Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев подписал закон, направленный на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей, а также сопутствующие поправки в КОАП, устанавливающие ответственность за буллинг.
- Минфин продлил срок исполнения налоговых обязательств в регионах, пострадавших от паводков.
- Приняты меры по защите ряда социально уязвимых категорий граждан, пострадавших от паводков: получателям АСП, автоматически продлят назначение соцпомощи, заемщикам предоставят отсрочку платежей и др.
- Министерство труда перенесло день отдыха с 4 на 8 мая для рационального использования рабочего времени.
- МВД обновило правила признания лиц без гражданства в Казахстане.
- Министерство транспорта изменило стоимость проезда по платной дороге Кокшетау – Петропавловск.
- В Казахстане изменились Правила государственной регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений.
- Министерство культуры обновило Правила и условия присвоения статуса "Академический" государственным организациям культуры и творческим коллективам.
- Министерство торговли утвердило новую формулу расчета доли внутристрановой ценности в товаре.
- Утверждены Требования к предпринимателям для заключения партнерского соглашения с Госкорпорацией "Правительство для граждан" и форма такого соглашения.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript