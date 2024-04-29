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В Астане осудили курьера из мошеннической схемы "родственник попал в ДТП"

В Астане осудили курьера из мошеннической схемы &quot;родственник попал в ДТП&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 16:21 Фото: Zakon.kz
В прокуратуре Астаны заявили, что в последнее время участились случаи, когда телефонные мошенники для завладения денежными средствами граждан используют курьеров. Одному из них уже вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе отметили, что телефонные мошенники, размещая объявления через различные сайты, предлагают работу курьерам, которые, действуя по их указанию, за определенную плату должны перечислить им денежные средства, полученные преступным путем.

"Приговором установлено, что мошенник по телефону сообщил о том, что дочь потерпевшей совершила ДТП со смертельным исходом и для положительного решения дела необходимо передать денежные средства. По такой схеме обманул двух потерпевших, завладев свыше 1 млн тенге. В качестве курьера выступила 27-летняя жительница столицы, нашедшая объявление о работе посредством Telegram-канала и ставшая соучастницей группового преступления. Виновная забирала деньги и отправляла на счет неизвестных лиц, при этом оставляя себе 10%. Приговором суда подсудимая осуждена с взысканием материального ущерба в пользу потерпевших", – говорится в сообщении прокуратуры Астаны 29 апреля 2024 года.

Приговор вступил в законную силу.

В отношении соучастников, в том числе организатора преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому принимаются все меры по их установлению и дальнейшему привлечению к уголовной ответственности.

Прокуратура Астаны призывает граждан быть бдительными и не передавать свои денежные средства незнакомым лицам, незамедлительно сообщать о таких фактах в полицию.

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