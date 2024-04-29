Прения по делу Куандыка Бишимбаева отложили

29 апреля 2024 года начало прений по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева отложили с 10:00 на 14:30. Причиной стало отсутствие подсудимых в зале судебного заседания, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в суде по уголовным делам Астаны должны были начать прения по делу Куандыка Бишимабева. Его обвиняют по двум статьям УК РК:

по п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершенное с особой жестокостью");

п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК ("Истязание лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного").

На скамье подсудимых также его двоюродный брат Бакытжан Байжанов. Его обвиняют по:

ст. 432 УК РК ("Укрывательство");

ст. 434 УК РК ("Недонесение о преступлении").

"В конвойной службе возникли неполадки, и подсудимые будут доставлены после 11:00. Главное судебного разбирательство откладывается на 14:30, поскольку пока конвой приедет, будет уже 12:00, часа на судебное заседание не хватит. Поэтому судебное заседание будет продолжено в 14:30", – заявила судья Айжан Кульбаева.

24 апреля 2024 года судья объявила о завершении судебного следствия по делу Бишимбаева. В этот день на процессе допросили ясновидящую, показания которой разошлись с показаниями подсудимых Бишимбаева и Байжанова. Кроме того, в суде выступила домработница семьи.