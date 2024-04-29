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Законодательство РК

Прокуратура отказалась от одного обвинения в отношении Байжанова

Байжанов, Бишимбаев, суд, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 15:10 Фото: Zakon.kz
29 апреля 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны должны были начаться судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева, но прокурор попросил принять новую формулировку обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова, сообщает Zakon.kz.

Гособвинитель Саяхат Нурбеков перед началом прений запросил возобновить судебное следствие для заявления ходатайства в части квалификации обвинения в отношении Байжанова.

"Сторона обвинения отказывается от обвинения в отношении Байжанова по статье 434 УК РК, то есть за недонесение о преступлении. Продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении Байжанова по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного статьей 432 УК РК – заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления", – сообщил прокурор.

Он попросил принять новую формулировку обвинения. Стороны не возражали, судья удовлетворила ходатайство о возобновлении судебного следствия.

"Мы не возражаем, но поскольку тут идет новая формулировка и новые доводы, нам требуется время. Мы должны получить в письменном виде новый обвинительный акт, должны согласовать с моим подзащитным. Поэтому просим предоставить время. Два-три дня", – заявил адвокат Байжанова Ерлан Газымжанов.

Судья Айжан Кульбаева сообщила, что судебное заседание откладывается до 2 мая 10:00.

Брат погибшей Салтанат Нукеновой после заседания суда отметил, что исключение одно из статей у Байжанова было ожидаемо. 

"Одна статья исключает другую. Невозможно одновременно и не сообщать, и заниматься укрывательством, и помогать в сокрытии. Это было только вопросом времени. В этом нет ничего такого. Почему сегодня? Наверное, лучше спросить у прокуратуры. Может быть с учетом всех материалов? Мы в рамках Главного судебного разбирательства выявили новые факты, видеозаписи и прочие данные, дополнительные свидетельские показания. Исходя из этого, думаю, прокуратура   сделала правильно – отреагировала. Это изначально было понятно", – сказал Айтбек Амангельды

Ранее начало прений по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева отложили с 10:00 на 14:30. Причиной стало отсутствие подсудимых в зале судебного заседания.

24 апреля 2024 года судья объявила о завершении судебного следствия по делу Бишимбаева. В этот день на процессе допросили ясновидящую, показания которой разошлись с показаниями подсудимых Бишимбаева и Байжанова. Кроме того, в суде выступила домработница семьи.

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