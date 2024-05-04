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Законодательство РК

Новые Управления государственных доходов создадут в регионах Казахстана

Новые управления государственных доходов создадут в регионах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 09:29 Фото: акимат Алматы
Министерство финансов подготовило постановление правительства, которое предусматривает создание нового УГД и реорганизацию еще нескольких, создает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Управление государственных доходов по городу Алатау Департамента государственных доходов по Алматинской области КГД МФ РК", – говорится в документе.

Вместе с тем будут реорганизованы:

  • РГП "Управление государственных доходов по Катон-Карагайскому району Департамента государственных доходов по ВКО путем выделения из него РГУ "Управление государственных доходов по району Үлкен Нарын" Департамента государственных доходов по ВКО;
  • РГП "Управление государственных доходов по Курчумскому району Департамента государственных доходов по ВКО путем выделения из него РГУ "Управление государственных доходов по району Марқакөл" Департамента государственных доходов по ВКО;
  • РГУ "Управление государственных доходов по городу Семею Департамента государственных доходов по области Абай КГД МФ РК путем выделения из него РГУ "Управление государственных доходов по району Жаңасемей Департамента государственных доходов по области Абай КГД МФ РК;
  • РГУ "Управление государственных доходов по Урджарскому району Департамента государственных доходов по области Абай КГД МФ РК путем выделения из него РГУ "Управление государственных доходов по району Маканчи" Департамента государственных доходов по области Абай КГД МФ РК.

Установлено, что финансирование республиканских государственных учреждений, указанных выше, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных Министерством финансов РК в республиканском бюджете на 2024-2026 годы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 мая.

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Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

О том, что в Восточно-Казахстанской области восстановят приграничные районы – Катон-Карагайский и Маркакольский, стало известно еще 17 июня 2023 года. Такое поручение дал президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Туркестане.

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В составе Восточно-Казахстанской области образовано два новых района:

  • район Улкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;
  • район Маркакол с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.


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