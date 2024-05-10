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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:43 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Квоты на образовательные гранты для военнослужащих, увеличение зарплат преподавателям и научным работникам: Токаев подписал поправки по вопросам науки и образования.
  • Ко Дню защитника Отечества президент своим указом присвоил ряд высших воинских и специальных званий, классных чинов.
  • Систему государственного планирования обновили в Казахстане.
  • На полгода продлено ограничение на вывоз сжиженного газа из Казахстана.
  • Кто и на каких условиях может стать наставником детей-сирот: утверждены правила.
  • Получить место в общежитии студенты смогут через проактивную услугу.

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