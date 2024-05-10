Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Квоты на образовательные гранты для военнослужащих, увеличение зарплат преподавателям и научным работникам: Токаев подписал поправки по вопросам науки и образования.
- Ко Дню защитника Отечества президент своим указом присвоил ряд высших воинских и специальных званий, классных чинов.
- Систему государственного планирования обновили в Казахстане.
- На полгода продлено ограничение на вывоз сжиженного газа из Казахстана.
- Кто и на каких условиях может стать наставником детей-сирот: утверждены правила.
- Получить место в общежитии студенты смогут через проактивную услугу.
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