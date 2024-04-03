Бишимбаев рассказал, что происходило в день смерти Салтанат Нукеновой

Сегодня, 3 апреля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжаются судебные разбирательства по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимый рассказал свою версию развития событий в день смерти супруги. По словам обвиняемого, на концерт Димы Билана Салтанат пригласила ее подруга. А она захотела, чтобы он пошел туда вместе с ней.

"Они вышли из ресторана с Аидой (подруга Салтанат. – Прим. автора), наверное, они были выпившие, потому что они сказали – надо было нам еще шампанское взять. Я сказал – дойдем до ЦКЗ "Казахстан", я скажу, нам привезут. Все было спокойно, мы зашли в ЦКЗ – никаких предпосылок для ссоры. В фойе меня увидела знакомая, поцеловала в щеку, мы поздоровались – Салта начала нервничать, спросила, кто это такая. Я сказал – это коллега", – продолжил Бишимбаев.

Также он рассказал, что зашел на концерт с опозданием и был немного раздражен.

После концерта они вернулись в Гастроцентр, чтобы поговорить. Со слов Бишимбаева, он "три часа слушал претензии и обиды" Салтанат.

"Я молча слушал, я думал, пусть выговорится. Пока мы это выясняли, еще одну бутылку шампанского выпьет. У меня были ожидания, что она выпьет, расслабится и инцидент будет исчерпан", – рассказал он.

Бишимбаев заявил, что к 00.30 они уже прилично выпили. И, по его словам, к тому моменту Салтанат пыталась уже вызвать такси. Затем внизу они снова долго говорили.

По словам подсудимого, Салтанат пыталась задеть его и вывести из себя, сняла кулон, который он дарил, и попыталась выкинуть. Также попросила выкинуть все вещи, которые они купили в этот день.

Позже уже в вип-кабинке №1, заявил он, она начала снимать серьги, обручальное кольцо, часы, браслет и бросила все в туалет.

"Я не знал, что делать, и пошел в сторону бара, где взял еще одну бутылку алкоголя. Маляры работали, я спросил у них, есть ли зажигалка. Потому что стрессовая была ситуация, хотелось покурить. Они сказали – нет. Я зашел в вип, хотел открыть дверь туалета, смотрю – она закрылась изнутри. Оттуда были слышны какой-то шум, крики, как будто удары об стену, мат-перемат. Я начал стучать в дверь, а потом уже бить кулаками, потом ударил штативом и появилась дыра. Тогда Салтанат открыла дверь. Она стала кричать на меня, я тоже кричал матом. Она кинулась на меня, порвала мне рубашку. Я толкнул ее, она ударилась об стену. Когда она кинулась в очередной раз, я тоже порвал ей рубашку. Она разозлилась, стала снимать рубашку – эта одежда как раз была куплена перед концертом", – сказал Бишимбаев.

С его слов, он в этот момент не сдержался и дал Салтанат пощечину. Она собралась снять и штаны.

"Когда она дергала вниз штаны, я разозлился и отпустил ее – получился противовес, она думала, что я буду держать и дернула, а я отпустил, штаны у нее слетели, она потеряла равновесие, стала заваливаться в сторону унитаза, она полетела сначала об стену и лицом упала на унитаз. Очень сильный был удар. Она отскочила от унитаза и упала на пол. Я опешил. Она секунд 10-15 рядом с унитазом лежала..." – заявил он.

Бишимбаев утверждает, что Салтанат пыталась подняться, но снова упала и "опять ударилась об кафельный пол лицом", "билась коленями об пол, об стены". Позже, сообщил он, она прилегла на диван, и он ее оставил в таком состоянии. Сам он вышел за водой, попил и лег рядом, подвинув диван. Примерно в 10:00 он проснулся. Салтанат, с его слов, спала и храпела. Он позвонил родственнику Бакытжану Байжанову, попросил приехать и отвезти их домой.

"Пока он приехал, я был в вип-кабине №1, рядом лежал. Когда он приехал, она была раздета, я не знал, как ее одеть, чтобы Байжанов не видел ее обнаженной. Я попросил его принести два пледа. Я обернул ее пледом, она держала еще шею, двигала руками, было ощущение, что она прерывает свой храп, она точно держала шею, двигала руками и управляла своим телом. Когда я ее обернул, я позвал Байжанова, и сверху еще один плед – как сарафан получился. И руки ее вытащил, чтобы мы ее за руки приподняли – с Байжановым мы приподняли ее за руки, она двигалась, у нее были рефлексы, она держала шею, у нее храп пропадал, как будто она просыпается. Мы прошли 5-6 метров к двери випа. Я думал, сейчас она разойдется, сделает шаги, она передвигала ноги, и что проснется – но этого не происходило. Она была как будто пьяный, уставший человек, мертвецки пьяный человек, который не может проснуться, но мычит что-то", – утверждает Бишимбаев.

Он также подтвердил, что попросил Байжанова удалить записи с камер, но "не потому что скрывал убийство", а "не хотел этой публичности".

"Пытался ее будить – не просыпалась, но у нее прошел храп. Я подумал – храп прошел, прошел глубокий сон, она просыпается. Я отпустил Бакытжана и сказал: "Наверное, она будет просыпаться уже, я тебе напишу, как проснется, и ты отвезешь нас домой. Я начал будить Салтанат и заметил, что у нее лицо стало прохладным, я стал щупать ее щеки, они стали прохладными, я понял, что температура изменилась, стал щупать тело, оно было таким же. Я стал щупать пульс, не нашел его. Думал, может, я пьяный, не могу найти пульс. Позвонил Бакытжану: "Говорю, может, ты найдешь?" Но он тоже говорит: "Не может найти". Я сказал ему: "Вызывай "скорую". Он начал скорую вызывать. Скорая приехала, и началось. Они стали делать реанимационные мероприятия. Я уже просто потерялся и пошел на кухню, взял нож, у меня была только одна мысль – будет лучше, если я сам себя убью. Потом приехала полиция. Вот все обстоятельства", – резюмировал Бишимбаев.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

11 марта на предварительных слушаниях гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию.

Главное судебное разбирательство началось 27 марта. Во время второго судебного заседания (29 марта) брат Салтанат Нукеновой рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве. 1 апреля судебные разбирательства продолжились. В этот день Бишимбаев выступил с речью в суде.