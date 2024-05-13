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Законодательство РК

Приговор по делу Бишимбаева и Байжанова: разъяснение Верховного суда

Приговор по делу Бишимбаева и Байжанова: разъяснение Верховного суда, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:40 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Верховный суд Казахстана 13 мая 2024 года разъяснил приговор, вынесенный по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева и директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова, сообщает Zakon.kz.

В Верховном суде РК напомнили, что дело рассмотрено с участием присяжных заседателей.

Вердикт присяжных заседателей

Куандык Бишимбаев признан виновным:

  • в том, что с середины марта до 9 ноября 2023 года причинял физические и психические страдания потерпевшей Нукеновой С. путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенными в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК);
  • а также в том, что 9 ноября 2023 года совершил убийство Нукеновой С., то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью (п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК).

Бахытжан Байжанов признан виновным:

  • в том, что он 9 ноября 2023 года совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Куандыком Бишимбаевым (ст. 432 УК РК).
"Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудио-, видеоматериалами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела. Прокурор просил назначить Бишимбаеву наказание 24 года, Байжанову – четыре года лишения свободы. В судебном заседании подсудимые вину не признали".Верховный суд РК

Решение по наказанию

Санкция п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Санкция п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Санкция ст. 432 УК РК предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Согласно ст. 53 УК РК, смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами в отношении подсудимых Бишимбаева и Байжанова суд признал наличие у них несовершеннолетних детей.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание Бишимбаева, суд признал, на основании п. 2 ч. 2 ст. 14 УК РК, опасный рецидив преступлений, а также совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно обвинительному акту, обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание Байжанова, не установлено.

Вопрос о размере наказания решен судьей и присяжными заседателями в порядке ст. 656 УПК РК, путем открытого голосования, с учетом большинства голосов.

Вердиктом суда с участием присяжных заседателей:

  • Бишимбаев осужден, по совокупности преступлений, к 24 годам лишения свободы;
  • Байжанов – к четырем годам лишения свободы (с учетом ч. 2 ст. 55 УК РК).
"Приговор суда не вступил в законную силу".Верховный суд РК

Ранее сообщалось, что Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

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