По делу Бишимбаева и Байжанова поступили апелляционные жалобы

Апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась в Судебном кабинете: 27 мая поданы три жалобы. Дело закрыто на сайте, поэтому ознакомиться с содержанием документов не представляется возможным. По предварительной информации, одна из жалоб – от осужденного Байжанова.

Фото: office.sud.kz

Редакция обратилась в пресс-службу суда Астаны за деталями.

Куандыка Бишимбаева 13 мая 2024 года приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

Куандык Бишимбаев был признан виновным:

в том, что с середины марта до 9 ноября 2023 года причинял физические и психические страдания супруге Салтанат Нукеновой путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенными в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК);

а также в том, что 9 ноября 2023 года совершил убийство Салтанат Нукеновой, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью (п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК).

Бахытжана Байжанова признали виновным в том, что он 9 ноября 2023 года совершил укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Куандыком Бишимбаевым (ст. 432 УК РК).