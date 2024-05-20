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Акимат Актобе "перенес" земельный участок и незаконно предоставил его горожанину

Акимат Актобе &quot;перенес&quot; земельный участок и незаконно предоставил его горожанину, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:17 Фото: freepik
В Актобе в государственный фонд возвращены земельные участки стоимостью 156 млн тенге. Об этом 20 мая 2024 года рассказали в прокуратуре Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Незаконное предоставление земельных участков с несоответствующим целевым назначением установили сотрудники прокуратуры Актобе.

"Акиматом Актобе одному из жителей города в садоводческом коллективе предоставлен земельный участок площадью 0,1 га для строительства зданий и сооружений. Однако предоставленный участок акиматом перенесен вдоль международной трассы Самара – Шымкент, тогда как, согласно генеральному плану города, данный участок является зеленой зоной, где запрещается строительство зданий и сооружений".Прокуратура Актюбинской области
Акимат Актобе "перенес" земельный участок и незаконно предоставил его горожанину, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:17

Фото: gov.kz

Кроме того, в ходе перемещения участка дополнительно выделен участок площадью 3,9 га, кадастровой стоимостью 102 млн тенге.

"В настоящее время мерами прокурорского надзора незаконно предоставленные земли площадью 6 га на общую сумму более 156 млн тенге возвращены государству. Работа в данном направлении продолжается".Прокуратура Актюбинской области

17 мая 2024 года стало известно, что земли природного парка "Медеу" незаконно передали в частную собственность. Подробнее об этом по ссылке.

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Актобе Актюбинская область акимат 2024 год Земельные участки
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