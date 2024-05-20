Акимат Актобе "перенес" земельный участок и незаконно предоставил его горожанину

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В Актобе в государственный фонд возвращены земельные участки стоимостью 156 млн тенге. Об этом 20 мая 2024 года рассказали в прокуратуре Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Незаконное предоставление земельных участков с несоответствующим целевым назначением установили сотрудники прокуратуры Актобе. "Акиматом Актобе одному из жителей города в садоводческом коллективе предоставлен земельный участок площадью 0,1 га для строительства зданий и сооружений. Однако предоставленный участок акиматом перенесен вдоль международной трассы Самара – Шымкент, тогда как, согласно генеральному плану города, данный участок является зеленой зоной, где запрещается строительство зданий и сооружений". Прокуратура Актюбинской области Фото: gov.kz Кроме того, в ходе перемещения участка дополнительно выделен участок площадью 3,9 га, кадастровой стоимостью 102 млн тенге. "В настоящее время мерами прокурорского надзора незаконно предоставленные земли площадью 6 га на общую сумму более 156 млн тенге возвращены государству. Работа в данном направлении продолжается". Прокуратура Актюбинской области 17 мая 2024 года стало известно, что земли природного парка "Медеу" незаконно передали в частную собственность. Подробнее об этом по ссылке. Читайте также Как тушить природный пожар: разработан алгоритм взаимодействия организаций Пенсионные выплаты за счет обязательных взносов работодателя: разработаны правила Запрет вейпов: можно ли ввозить для личного пользования

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