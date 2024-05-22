Крупный морской транспортно-логистический кластер появится в Казахстане
В частности, комплексным планом предусмотрено создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык.
"Реализация данной работы позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок, а также снизить административные барьеры", - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
Согласно документу, уже в текущем году начнутся работы по дноуглублению акватории порта Курык и строительству контейнерного хаба в порту Актау.
При этом основная доля проектов будет реализована за счет частных инвестиции, в том числе запланированных в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.
К 2028 году планируется увеличить пропускную способность портов на 50%. Также в 3 раза увеличится пропуск контейнеров.