Крупный морской транспортно-логистический кластер появится в Казахстане

Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, комплексным планом предусмотрено создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык.

"Реализация данной работы позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок, а также снизить административные барьеры", - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

Согласно документу, уже в текущем году начнутся работы по дноуглублению акватории порта Курык и строительству контейнерного хаба в порту Актау.

При этом основная доля проектов будет реализована за счет частных инвестиции, в том числе запланированных в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

К 2028 году планируется увеличить пропускную способность портов на 50%. Также в 3 раза увеличится пропуск контейнеров.