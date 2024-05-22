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Крупный морской транспортно-логистический кластер появится в Казахстане

Крупный морской транспортно-логистический кластер появится в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 14:40 Фото: gov.kz
Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, комплексным планом предусмотрено создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык.

"Реализация данной работы позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок, а также снизить административные барьеры", - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

Согласно документу, уже в текущем году начнутся работы по дноуглублению акватории порта Курык и строительству контейнерного хаба в порту Актау.

При этом основная доля проектов будет реализована за счет частных инвестиции, в том числе запланированных в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

К 2028 году планируется увеличить пропускную способность портов на 50%. Также в 3 раза увеличится пропуск контейнеров.

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