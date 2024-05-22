Декриминализация экономических преступлений: некоторым казахстанцам могут отменить судимость

Некоторым казахстанцам могут отменить судимость за экономические преступления. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Абзал Куспан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, который сегодня, 22 мая 2024 года, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении.

В частности, предложенным законопроектом планируют декриминализировать две статьи Уголовного кодекса РК:

ст. 219 – "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита";

ст. 241 – "Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

Частичная декриминализация коснется еще двух статей УК РК:

ст. 234 – "Экономическая контрабанда";

ст. 236 – "Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин".

"Если сегодня по этим статьям предприниматели привлекаются к уголовной ответственности, то в случае принятия закона дела будут прекращены. И если ранее предприниматели были осуждены, то судимость их будет снята", – объяснил Абзал Куспан.

Ранее депутатов Мажилиса заинтересовала участь беглых банкиров и их заместителей в связи с новым законопроектом, предусматривающим декриминализацию некоторых экономических правонарушений.