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Законодательство РК

Декриминализация экономических преступлений: некоторым казахстанцам могут отменить судимость

Некоторым казахстанцам могут отменить судимость , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:35 Фото: freepik
Некоторым казахстанцам могут отменить судимость за экономические преступления. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Абзал Куспан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, который сегодня, 22 мая 2024 года, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении.

В частности, предложенным законопроектом планируют декриминализировать две статьи Уголовного кодекса РК:

  • ст. 219 – "Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита";
  • ст. 241 – "Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

Частичная декриминализация коснется еще двух статей УК РК:

  • ст. 234 – "Экономическая контрабанда";
  • ст. 236 – "Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин".
"Если сегодня по этим статьям предприниматели привлекаются к уголовной ответственности, то в случае принятия закона дела будут прекращены. И если ранее предприниматели были осуждены, то судимость их будет снята", – объяснил Абзал Куспан.

Ранее депутатов Мажилиса заинтересовала участь беглых банкиров и их заместителей в связи с новым законопроектом, предусматривающим декриминализацию некоторых экономических правонарушений.

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