Две казахстанские школы получат статус "международной"

Подготовлено постановление правительства "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.

Так, статус международных школ присвоят следующим организациям образования:

учреждению образования "Казахстанская школа интеллекта";

ТОО "Spectrum International School".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменили порядок зачисления детей в творческие кружки.