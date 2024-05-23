Две казахстанские школы получат статус "международной"
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Подготовлено постановление правительства "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.
Так, статус международных школ присвоят следующим организациям образования:
- учреждению образования "Казахстанская школа интеллекта";
- ТОО "Spectrum International School".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.
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