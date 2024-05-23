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Две казахстанские школы получат статус "международной"

Школьный кабинет, класс, пустой класс, дистанционное обучение, школа , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 10:50 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Подготовлено постановление правительства "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.

Так, статус международных школ присвоят следующим организациям образования:

  • учреждению образования "Казахстанская школа интеллекта";
  • ТОО "Spectrum International School". 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменили порядок зачисления детей в творческие кружки.

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