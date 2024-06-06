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Законодательство РК

В Казахстане усилят борьбу с незаконным рыболовством

Сенат, незаконный промысел рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 11:38 Фото: pixabay
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 6 июня ратифицировали Протокол о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Депутат Закиржан Кузиев сообщил, что Протокол направлен на внесение изменений в вышеуказанное Марракешское соглашение в части присоединения к нему Соглашения по рыболовным субсидиям, которое регулирует вопросы осуществления морского промысла рыбы и связанную с ним деятельность в морях и водоемах, имеющих выход в Мировой океан.

"Основная цель Соглашения – осуществление запрета на субсидирование незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовства, а также перелавливаемых запасов. Соглашение содержит 12 статей, которые предусматривают основные понятия в сфере рыбного промысла, виды субсидий на оказание помощи при бедствиях и порядок выявления и уведомления о временном задержании судна на предмет подозрения занятия его незаконным промыслом, положение Комитета по рыболовным субсидиям", – указал он.

По его словам, ратификация Протокола будет способствовать сохранению и рациональному использованию биологических ресурсов, а также обеспечению их устойчивого использования.

Ранее мы рассказывали о том, какие правила надо соблюдать рыбакам, чтобы не попасть в поле зрения инспекторов.  

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