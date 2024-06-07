Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство утвердило Комплексные планы по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании и по развитию селекции и семеноводства.
- 150 казахстанцев отправятся на воинские сборы в Погранслужбу.
- Экстренную психологическую помощь окажут населению в случае ЧС: утверждены правила.
- Утверждены предельные цены на товарный газ в регионах Казахстана, а также для майнеров и крупных потребителей.
- Опубликован список палат юридических консультантов и нотариусов, к которым придут с проверками во 2 полугодии 2024 года.
- Поставить ребенка на очередь в детсад можно по новым правилам.
- Кандасов, досрочно покинувших регионы, определенные для их переселения, обяжут вернуть оказанную им государством материальную помощь.
- Приняты новые правила оказания кандасам адаптационных и интеграционных услуг.
- Подтвердить знание госязыка будущие "Болашаковцы" могут онлайн при помощи сертификата QAZAQ RESMI TEST.
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