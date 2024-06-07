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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 17:01 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство утвердило Комплексные планы по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании и по развитию селекции и семеноводства.
  • 150 казахстанцев отправятся на воинские сборы в Погранслужбу.
  • Экстренную психологическую помощь окажут населению в случае ЧС: утверждены правила.
  • Утверждены предельные цены на товарный газ в регионах Казахстана, а также для майнеров и крупных потребителей.
  • Опубликован список палат юридических консультантов и нотариусов, к которым придут с проверками во 2 полугодии 2024 года.
  • Поставить ребенка на очередь в детсад можно по новым правилам.
  • Кандасов, досрочно покинувших регионы, определенные для их переселения, обяжут вернуть оказанную им государством материальную помощь.
  • Приняты новые правила оказания кандасам адаптационных и интеграционных услуг.
  • Подтвердить знание госязыка будущие "Болашаковцы" могут онлайн при помощи сертификата QAZAQ RESMI TEST.

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