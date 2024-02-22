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ВИЧ в Алматы: опасен ли очаг инфекции

Казахстан Алматы ВИЧ Минздрав расследование Фото: pixabay
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Минздрава РК Нуркан Садвакасов прокомментировал результаты расследования случая заражения ВИЧ пациентов в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава КСЭК, расследование случая заражения пациентов ЦГКБ в Алматы завершено, очаг заражения локализован.

"Установлено, что были допущены нарушения при проведении медицинских манипуляций. На сегодня очаг локализован. Каких-либо последствий и новых случаев заражения нет. За каждым, кто был заражен, ведется эпидемиологическое наблюдение – и за данными лицами, и за данным очагом".Нуркан Садвакасов

Он напомнил, что по результатам расследования освобождены от должностей руководитель больницы, его заместитель по эпидемиологическим вопросам. Привлечены к ответственности медицинские сестры, которые допустили нарушения.

"Сама система внутрибольничного контроля позволила своевременно выявить факт. Дальше угроз не будет, очаг локализован, зараженным оказывается вся необходимая медицинская помощь".Нуркан Садвакасов

О выявлении трех случаев заражения ВИЧ в Центральной городской клинической больнице Алматы стало известно 14 июня 2023 года. Комиссия Минздрава провела в больнице расследование по выявлению источников передачи инфекции. Также по результатам проверки от должности отстранили главу Центральной городской больницы Алматы Наримана Табынбаева.

В Генеральной прокуратуре 3 августа заявили, что после заражения в ЦГКБ Алматы проверят более 500 медучреждений по всему Казахстану.

10 августа 2023 года вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала о "нулевом пациенте" и деталях расследования заражения ВИЧ пациентов ЦГКБ в Алматы.

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