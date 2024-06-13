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Сенат рассмотрел отчет правительства по исполнению бюджета за 2023 год

Сенат рассмотрел отчет правительства по исполнению бюджета за 2023 год, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 13:04 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании 13 июня обсудили отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С основным докладом об исполнении республиканского бюджета за 2023 год выступил министр финансов Мади Такиев.

Он отметил, что итоги прошлого года отмечены положительной динамикой. Так, рост ВВП страны составил 5,1%, что на 1,1 процентных пункта выше одобренного прогнозного значения.

"Этого удалось добиться за счет притока инвестиций в основной капитал – на 13,7% и динамичного развития ключевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности – на 4,1%,строительной отрасли – на 13,3%, торговли – на 11,3% и транспорта – на 6,9 %", – озвучил Мади Такиев.

По его словам, годовая инфляция составила 9,8%, снизившись в два раза по сравнению с 2022 годом. Однако обеспечение необходимым объемом финансирования позволило государству выполнить все свои социальные обязательства.

"В частности, была усилена пенсионная поддержка населению. Размер солидарных пенсий был проиндексирован на 10,5%. Таким образом, общая сумма расходов бюджета на пенсионные выплаты 2,3 млн казахстанцев составила 3 трлн 314 млрд тенге. Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и случаю потери кормильца были повышены дважды – на 8,5% (в январе 2023 года) и 14,5% (в июле 2023 года)", – добавил министр финансов Мади Такиев.

Дефицит бюджета составил 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП. По состоянию на 1 января 2024 года государственный долг составил 27,2 трлн тенге, или 22,8% к ВВП.

При этом годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 трлн тенге. Дисциплина освоения выделенных средств также улучшилась. Так, расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств составила 73 млрд тенге, а экономия, включая резервы правительства, – 27 млрд тенге. 

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Между тем, как рассказал глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, всего по стране по итогам года не был завершен 91 бюджетный инвестиционный проект, финансируемый за счет республиканского бюджета, или 20% от плана. Преимущественно, это проекты водоснабжения, водоотведения и социальной инфраструктуры. 

Только по результатам аудита в четырех областях – Абайской, Жетысуской, Улытауской и Алматинской – отмечено несоблюдение нормативных сроков строительства по 27% инвестпроектам. По несвоевременно завершенным проектам уже отмечено удорожание суммарно более чем на 60%. За невыполненный объем работы в этих четырех регионах произведена оплата почти на 3,4 млрд тенге.

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По словам Алихана Смаилова, также имеет место небрежное отношение к уже возведенной инфраструктуре. Объекты несвоевременно передаются эксплуатирующим организациям и не обеспечивается их надлежащее содержание.  

Отдельно глава Высшей аудиторской палаты остановился на доходах бюджета.

"Они исполнены почти на 100%. Рост к уровню 2022 года более чем на 3 трлн тенге. Однако темпы их роста все еще не позволяют покрыть ежегодно увеличивающиеся потребности бюджета. Отсюда значительные заимствования", – отметил Алихан Смаилов.

Так, в 2023 году налоговые поступления не исполнены на 1,4 трлн тенге. Это связано с недостатками в прогнозировании. Смаилов считает, что требуются безотлагательные меры по улучшению прогностической функции в бюджетном и стратегическом планировании с применением цифровизации. И здесь важно Агентству по стратегическому планированию и реформам усилить свою координирующую роль.

5 июня депутаты Мажилиса заслушали отчет правительства об исполнении бюджета 2023 года. 

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