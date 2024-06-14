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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 17:00 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев подписал закон "О производстве и обороте органической продукции" и сопутствующие поправки.
  • Оперативный штаб по обеспечению экономического роста при правительстве образовали в Казахстане.
  • Запрет на вывоз сахара из Казахстана ввели до 31 августа 2024 г.
  • Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз отдельных лесоматериалов.
  • Порядок работы комиссии по приему кандасов регламентировали в Министерстве труда.
  • Утверждены новые Правила включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев.
  • Кто и как будет унифицировать термины на казахском языке: утверждены правила.
  • В Казахстане обновили сроки перехода на цифровое телерадиовещание.
  • Изменились правила содержания и защиты зеленых насаждений в населенных пунктах: уточнено, что входит в понятие "содержание зеленых насаждений".
  • Минсельхоз внес изменения в Типовые правила выпаса сельскохозяйственных животных.

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