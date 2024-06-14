Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев подписал закон "О производстве и обороте органической продукции" и сопутствующие поправки.
- Оперативный штаб по обеспечению экономического роста при правительстве образовали в Казахстане.
- Запрет на вывоз сахара из Казахстана ввели до 31 августа 2024 г.
- Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз отдельных лесоматериалов.
- Порядок работы комиссии по приему кандасов регламентировали в Министерстве труда.
- Утверждены новые Правила включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев.
- Кто и как будет унифицировать термины на казахском языке: утверждены правила.
- В Казахстане обновили сроки перехода на цифровое телерадиовещание.
- Изменились правила содержания и защиты зеленых насаждений в населенных пунктах: уточнено, что входит в понятие "содержание зеленых насаждений".
- Минсельхоз внес изменения в Типовые правила выпаса сельскохозяйственных животных.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript