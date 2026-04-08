Какие новые правила ждут работников и работодателей: поправки в Трудовой кодекс

Рабочая неделя выдалась "трудной". Дело в том, что в центре внимания оказались сразу два закона, призванные усовершенствовать трудовые отношения в РК. Zakon.kz рассказывает, каких новых правил и когда ждать работникам и работодателям. Поправок много, но вступят в силу они не синхронно.

Итак, документов, что важно, два. Первый из них – закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения" – глава государства подписал 7 апреля 2026 года. Соответственно, вступит в силу он 8 июня 2026 года – через два месяца после опубликования.

Тогда как 8 апреля Мажилис принял другой "трудовой" закон – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования трудового законодательства". Этому документу осталось пройти недостающие процедуры – одобрение Сената и подписание главой государства. Когда это произойдет, в точности сказать нельзя, поэтому невозможно вычислить и дату введения предлагаемых новых норм в действие.

Но что можно утверждать уверенно, работников и работодателей ждет в ближайшие месяцы немало изменений, только какие-то наступят раньше (и срок известен), а другие – несколько позже. Zakon.kz ранее посвятил статьи и первым, и вторым, и потому сейчас перечислим новеллы тезисно, а подробности желающие могут почерпнуть, пройдя по ссылкам.

Запрет ГПХ вместо трудового договора – с 8 июня

8 июня 2026 года вступает запрет на заключение работодателя с физическим лицом гражданско-правового договора, если в нем присутствует хотя бы один из отличительных признаков трудового договора" (новый пункт 1-1 статьи 26 Трудового кодекса).

Эти признаки – личное исполнение работы, нахождение в штате, подчинение трудовому графику, заработная плата (согласно статье 27 ТК). И что важно, договор, содержащий хотя бы один такой признак, "признается трудовым договором независимо от его фактического наименования сторонами и влечет правовые последствия в соответствии с трудовым законодательством РК".

Остальные детали – тут и там. Пожалуй, это самая резонансная поправка, но перечислим и некоторые другие.

Так, запрещается расторгать трудовой договор по инициативе работодателя не только с одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка с инвалидностью до 18 лет), но и вообще с такими одинокими родителями, и даже лицами, их заменяющими. Т.е. и одинокими отцами, и, например, усыновителями.

Правда, запрет этот действует не во всех случаях. Причин для расторжения трудового договора по инициативе работодателя закон (пункт 1 статьи 52 ТК) насчитывает 25 позиций, но в данном случае речь идет лишь о двух: одиноких родителей нельзя будет увольнять из-за сокращения штатов и снижения объемов производства (пп. 2) и 3).

Также уточняется подсчет сверхурочных работ, а также гарантируется их оплата. Дело в том, что ранее согласно статье 22 ТК работник имел право на оплату простоя (пп. 6) пункта 1). Теперь же эта норма звучит так:

"Работник имеет право на оплату простоя, сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни, в ночное время в соответствии с настоящим Кодексом".

Поправка важна тем, что создает правовую базу для привлечения работодателя к уголовной ответственности (в случае неоплаты) по статье 152 УК за "нарушение трудового законодательства РК, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина".

Существенный вред в данном случае (пп. 14) статьи 3 УК) – нарушение конституционных прав и свобод, а именно пункта 2 статьи 24 Конституции РК:

"Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд..."

Кроме того, для справедливой оплаты труда работодателя обязали включать в коллективный договор положение "о допустимом соотношении между максимальным и минимальным размерами заработной платы по соответствующей профессии, должности в организации" (новый пп. 10) в пункт 1 статьи 157 ТК).

Повторим, все эти (и некоторые другие) новеллы вводятся в действие 8 июня 2026 года.

Защита достоинства и гарантия оплаты сверхурочных

Что касается будущих норм из закона, который пока принят только Мажилисом и не прошел все необходимые процедуры, выделим следующие.

В статью 4 ТК, устанавливающую принципы трудового законодательства РК, предлагают добавить еще один (пп. 12): "обеспечение права работника на уважение и защиту своего достоинства в сфере труда". А пункт 1 статьи 22 ТК (права работников) – дополнить пп. 27): "уважение чести и достоинства, неприкосновенность частной жизни".

Подробно о новелле можно узнать, пройдя по ссылке. Но, в принципе, цель поправок – аналогичная той, о которой шла речь выше: праве на оплату сверхурочных и т.п. Чтобы защитить работников от давления переходящего грань начальства, последнее может быть привлечено к ответственности по статье 152 УК. Поскольку в данном случает также будет иметь место существенный вред в виде нарушения конституционных прав и свобод, а именно:

"Достоинство человека неприкосновенно". Пункт 1 статьи 17 Конституции РК

Кстати, в новой Конституции РК, которая вступит в силу 1 июля 2026 года, эти нормы также присутствуют, поменялись лишь номера статей (в частности, 20 вместо 17) и частично формулировка: неприкосновенно не только достоинство, но и честь.

Также предлагаемыми поправками намерены усилить защиту уязвимых категорий работников: несовершеннолетних, лиц с инвалидностью, беременных, родителей с детьми до 3 лет.

Выше уже говорилось, что по новым правилам при наличии признаков трудовой деятельности работодатели должны заключать трудовой договор, а не ГПХ. Но если при этом в штат не берут людей уязвимых категорий, то работодателей обяжут писать объяснительные и могут привлекать к дополнительной административной ответственности. Нюансы можно узнать из статьи Zakon.kz, опубликованной ранее.

Впрочем, закон призван защитить не только уязвимые категории. Так, согласно действующей редакции пункта 2 статьи 46 ТК, работодатель обязан письменно уведомить работника об изменении условий труда в определенных случаях (например, при реорганизации и т.п.) минимум за 15 рабочих дней. Теперь же принята поправка, обязывающая делать это предупреждение непременно в письменном виде. Что, согласитесь, важно для привлечения к ответственности в случае нарушений.

Также станет более формализован порядок наложения дисциплинарных взысканий на работника. Сейчас правила довольно зыбкие: слишком много отдано на выбор работодателя. И эти чрезмерные полномочия могут быть использованы "для оказания давления на сотрудника".

Порядок хотят изменить, а именно "учитывать предшествующее поведение работника", т.е. если не было прежде у работника никаких взысканий, то сперва следует замечание, затем – выговор, после – строгий выговор и, наконец – расторжение трудового договора. Детали – опять-таки в статье Zakon.kz.

Это – если расторжение происходит по инициативе работодателя. Если же расторгнуть договор желает работник, то и здесь его права дополнительно защитят. Статья 56 ТК пошагово регламентирует данный процесс, и если работодатель не выполняет условий договора, то работник по истечении 3 дней после уведомления вправе прекратить работу. Проблема в том, что действующая редакция пункта 5 статьи 56 не гарантирует ему положенные денежные выплаты и выдачу документов, связанных с трудовой деятельностью. В течение тех самых 3 дней.

Поправка эту гарантию ему дает.