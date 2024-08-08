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Законодательство РК

Что изменилось в Правилах субсидирования затрат работодателей на строительство жилья в селах

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Министр промышленности и строительства приказом от 5 августа 2024 года внес изменения в Правила субсидирования затрат работодателей, построивших арендное жилище в селе, поселке, сельском округе, сообщает Zakon.kz.

Поправками установлено, что:

Не подлежат включению в списки для получения субсидий работодателями при строительстве жилья села, поселки, сельские округа районных центров, входящие в состав агломераций, функциональных городских районов.

Ранее документом предусматривалось, что в списки для субсидий также не попадают сельские населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости до 30 километров с областными центрами, моно и малыми городами.

В ведомстве пояснили, что данная мера позволит предоставить до 2029 года субсидии 2 855 работодателям, построившим своим работникам дома в селе, поселке, сельском округе.

Помимо этого в правила вместо термина "эскизный проект" вводится понятие "проект строительства (строительный проект)" – проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства.

Приказ вводится в действие с 18 августа 2024 года.

Мы писали, что в Казахстане изменили правила застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

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