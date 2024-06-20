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Законодательство РК

За казахстанскими работниками закрепят иностранных наставников: утверждены правила

Автомобилестроение, машиностроение, машины, машиностроительная отрасль, работники, люди на производстве , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 08:31 Фото: akorda.kz
Министр труда приказом от 18 июня 2024 года утвердила Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, сообщает Zakon.kz.

Наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.

В целях повышения квалификации казахстанских работников на период от 6 до 12 месяцев закрепляется наставник.

Наставник – квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.

Закрепление наставника оформляют актом работодателя не позднее 5 рабочих дней со дня, когда он приступил к работе.

За работником (ами) закрепляется один наставник, при этом количество работников определяется, исходя из рабочей нагрузки (основной работы) наставника.

Наставничество включает в себя:

  • закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории согласно Правилам и условиям выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода;
  • реализацию плана работ наставника;
  • составление наставником отчета о реализации Плана.

Работодатель:

  • в период проведения иностранным работником наставничества предусматривает в плане меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций, навыков иностранного работника, которые послужили основанием для его привлечения в Казахстан;
  • принимает соответствующие меры, направленные на создание условий для наставников и работников в части передачи опыта работы;
  • способствует распространению полученного опыта от иностранного работника на казахстанских работников.

Наставник:

  • осуществляет реализацию плана;
  • обеспечивает развитие профессиональных навыков, знаний работника, а также способствует передаче опыта и компетенций которые послужили основанием для привлечения его в Казахстан;
  • проводит профессиональные беседы с работником.

Наставник за три рабочих дня до завершения наставничества готовит отчет о реализации плана (в произвольной форме), а также о приобретенных работником знаниях и навыках в период наставничества.

Отчет о реализации плана направляется наставником в кадровую службу предприятия, которым организовано наставничество, в течение двух рабочих дней со дня завершения наставничества.

Приказ вводится в действие с 30 июня 2024 года.

Мы сообщали, какие востребованные профессии позволяют иностранцам получить ВНЖ в Казахстане.

Элина Черногрицкая
Законодательство МТСЗН РК Казахстан 2024 год
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