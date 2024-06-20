За казахстанскими работниками закрепят иностранных наставников: утверждены правила
Наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.
В целях повышения квалификации казахстанских работников на период от 6 до 12 месяцев закрепляется наставник.
Наставник – квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.
Закрепление наставника оформляют актом работодателя не позднее 5 рабочих дней со дня, когда он приступил к работе.
За работником (ами) закрепляется один наставник, при этом количество работников определяется, исходя из рабочей нагрузки (основной работы) наставника.
Наставничество включает в себя:
- закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории согласно Правилам и условиям выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода;
- реализацию плана работ наставника;
- составление наставником отчета о реализации Плана.
Работодатель:
- в период проведения иностранным работником наставничества предусматривает в плане меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций, навыков иностранного работника, которые послужили основанием для его привлечения в Казахстан;
- принимает соответствующие меры, направленные на создание условий для наставников и работников в части передачи опыта работы;
- способствует распространению полученного опыта от иностранного работника на казахстанских работников.
Наставник:
- осуществляет реализацию плана;
- обеспечивает развитие профессиональных навыков, знаний работника, а также способствует передаче опыта и компетенций которые послужили основанием для привлечения его в Казахстан;
- проводит профессиональные беседы с работником.
Наставник за три рабочих дня до завершения наставничества готовит отчет о реализации плана (в произвольной форме), а также о приобретенных работником знаниях и навыках в период наставничества.
Отчет о реализации плана направляется наставником в кадровую службу предприятия, которым организовано наставничество, в течение двух рабочих дней со дня завершения наставничества.
Приказ вводится в действие с 30 июня 2024 года.
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