За казахстанскими работниками закрепят иностранных наставников: утверждены правила

Министр труда приказом от 18 июня 2024 года утвердила Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, сообщает Zakon.kz.

Наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.

В целях повышения квалификации казахстанских работников на период от 6 до 12 месяцев закрепляется наставник.

Наставник – квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.

Закрепление наставника оформляют актом работодателя не позднее 5 рабочих дней со дня, когда он приступил к работе.

За работником (ами) закрепляется один наставник, при этом количество работников определяется, исходя из рабочей нагрузки (основной работы) наставника.

Наставничество включает в себя:

закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории согласно Правилам и условиям выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода;

реализацию плана работ наставника;

составление наставником отчета о реализации Плана.

Работодатель:

в период проведения иностранным работником наставничества предусматривает в плане меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций, навыков иностранного работника, которые послужили основанием для его привлечения в Казахстан;

принимает соответствующие меры, направленные на создание условий для наставников и работников в части передачи опыта работы;

способствует распространению полученного опыта от иностранного работника на казахстанских работников.

Наставник:

осуществляет реализацию плана;

обеспечивает развитие профессиональных навыков, знаний работника, а также способствует передаче опыта и компетенций которые послужили основанием для привлечения его в Казахстан;

проводит профессиональные беседы с работником.

Наставник за три рабочих дня до завершения наставничества готовит отчет о реализации плана (в произвольной форме), а также о приобретенных работником знаниях и навыках в период наставничества.

Отчет о реализации плана направляется наставником в кадровую службу предприятия, которым организовано наставничество, в течение двух рабочих дней со дня завершения наставничества.

Приказ вводится в действие с 30 июня 2024 года.

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