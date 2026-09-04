Налоговый кодекс: что планируют изменить

Министерство национальной экономики подготовило проект закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс", сообщает Zakon.kz.

Проект включает поправки, сформированные по итогам работы Проектного офиса и профильных рабочих групп с учетом практики применения нового Налогового кодекса и поступивших обращений от государственных органов, бизнес-сообщества и других заинтересованных сторон.

Документ предусматривает дальнейшую цифровизацию налогового администрирования, некоторые новые функции для банков и маркетплейсов, упрощение отдельных процедур для предпринимателей и граждан, а также уточнение налоговых льгот и инвестиционных механизмов.

Налоговое администрирование

Предлагается уточнить порядок признания доходов нерезидентов по финансовым займам, сроки и порядок выписки ЭСФ, в том числе при операциях с нерезидентами, порядок зачета НДС, уплаченного за нерезидента, а также восстановить норму о выдаче сертификатов резидентства РК.

Расширяется понятие налогового агента. В него предлагается включить налогоплательщика, который в установленных Кодексом случаях будет отвечать не только за удержание и перечисление налогов, но и социальных платежей, представление налоговой отчетности и иных форм, а также исполнение других предусмотренных налоговых обязательств. Внедрение соответствующей нормы планируется с 1 января 2027 года.

Отдельно предлагается расширить информационное взаимодействие налоговых органов с платежными организациями. Они должны будут передавать сведения об итоговых суммах платежей и переводов, в том числе в адрес зарегистрированных и определенных категорий незарегистрированных иностранных компаний, работающих через интернет-площадки в Казахстане.

Провайдеры услуг цифровых активов также будут передавать в органы государственных доходов сведения об операциях резидентов и нерезидентов и выплаченных вознаграждениях.

Самозанятые

Поправками предусмотрена дальнейшая автоматизация исполнения обязательств самозанятых.

Вместо самостоятельной оплаты социальных платежей через банковское приложение предусматривается механизм, при котором банк автоматически удерживает и перечисляет социальные платежи за самозанятого при проведении оплаты через банковское приложение. Таким образом, часть обязательств будет исполняться без дополнительных действий со стороны гражданина.

При этом предлагается уточнить применение специального налогового режима для самозанятых. В частности, проект предусматривает ограничения для лиц, которые одновременно являются учредителями ТОО или акционерами АО.

Также предусматривается более четкое определение момента прекращения применения специального налогового режима и порядка перехода на другой режим налогообложения.

Меняется порядок прекращения деятельности ИП

Для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, хотят изменить порядок прекращения деятельности.

Отдельное налоговое заявление о прекращении деятельности исключат. При этом сведения о прекращении будут отражаться непосредственно в ликвидационной налоговой отчетности. ИП или лицо, занимающееся частной практикой, должно будет представить такую отчетность с отметкой о прекращении деятельности не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

Данное нововведение позволит сократить количество отдельных процедур и объединить их в рамках ликвидационной отчетности.

Проактивный возврат госпошлины

Если сейчас для возврата требуется подтверждение уполномоченного органа и отдельное обращение налогоплательщика в органы государственных доходов, то в предлагаемом механизме уполномоченный государственный орган самостоятельно направляет электронное заявление в органы государственных доходов на основании имеющихся сведений.

Налогоплательщику не потребуется отдельно обращаться за возвратом, процедура станет проактивной.

Маркетплейсы наделят функциями налогового агента

Местные маркетплейсы планируется наделить функциями налогового агента в отношении иностранных продавцов.

Одной из причин введения такого механизма разработчики называют ситуацию, при которой товары иностранных продавцов, реализуемые казахстанским потребителям через маркетплейсы, могут иметь более низкую себестоимость вследствие отсутствия соответствующей налоговой нагрузки, что создает неравные условия для казахстанских продавцов.

Для таких операций предусматривается отдельный механизм налогообложения НДС, включая налоговый период и порядок его исчисления и уплаты, который будет внедрен с 1 января 2027 года.

Кроме того, при неисполнении уведомлений налогового органа предлагается предусмотреть возможность приостановления реализации товаров на интернет-ресурсе или интернет-площадке.

Запрет на выписку ЭСФ при наличии налоговой задолженности

Проектом предусматривается приостановление выписки электронных счетов-фактур, если у ИП, лица, занимающегося частной практикой, юридического лица или его структурного подразделения имеется налоговая задолженность, превышающая предельный размер, и такая задолженность не погашена более шести месяцев со дня ее возникновения. Основанием также может стать неисполнение уведомления камерального контроля.

Одновременно уточняется сам механизм контроля выписки ЭСФ – он будет направлен на предупреждение, пресечение и выявление выписки счетов-фактур без фактического совершения оборота по реализации товаров, работ или услуг.

Учет расходов бизнеса по внедрению маркировки товаров

Проект предусматривает налоговую поддержку расходов бизнеса, связанных с обязательной маркировкой товаров.

Предлагается учитывать отдельные расходы на маркировку в увеличенном размере. В частности, первоначальная стоимость оборудования, предназначенного для нанесения и сканирования средств идентификации при маркировке товаров, может определяться с применением коэффициента 1,5.

В консультативном документе отмечается, что расходы на оборудование, программное обеспечение, коды маркировки и услуги оператора увеличивают финансовую нагрузку бизнеса, особенно субъектов малого и среднего предпринимательства.

Инвестиционная и миграционная политика

Предлагается установить отдельный порядок налогообложения для обладателей "Алтын визы" и членов их семей, отменить для инвесторов МФЦА сбор в размере 7 000 МРП за выдачу документа, подтверждающего статус резидента РК, а также предусмотреть возможность возмещения инвесторам расходов на создание объектов инфраструктуры за счет налоговых платежей.

Кроме того, предлагается восстановить отдельные ранее действовавшие нормы налогообложения для приоритетных инвестиционных проектов и лиц, заключивших Соглашение об инвестициях.

Для инвесторов предусматривается возможность относить на вычеты фактические расходы на строительство объектов инфраструктуры общего пользования за счет собственных средств при соблюдении установленных условий.

Уточняется налогообложение доходов нерезидентов

Законопроект затрагивает и операции с участием иностранных компаний. В частности, предлагается уточнить правила признания доходом нерезидента обязательств по полученным авансам (предоплатам), если обязательства не исполнены в установленный срок. Для долгосрочных инвестиционных, энергетических и инфокоммуникационных проектов предлагается учитывать специфику длительного цикла их реализации, поскольку аванс сам по себе не всегда означает получение нерезидентом реального экономического дохода.

Также в проекте появляется отдельная статья о доходах юридического лица-нерезидента по финансовым займам.

Одновременно предлагается восстановить возможность использования сертификата резидентства РК не только за пределами страны, но и на территории Казахстана, что должно упростить подтверждение статуса резидента для налоговых агентов, включая банки.

Цифровые активы

Для физических лиц предлагается установить налоговый стимул в отношении доходов от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров. Соответствующая льгота будет установлена на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Отдельно предусматривается механизм налоговой амнистии для ранее приобретенных или полученных цифровых активов. При первичном декларировании до 15 сентября 2027 года и добровольном переводе 100% принадлежащих физическому лицу цифровых активов с иностранных и иных нерегулируемых платформ на платформы лицензированных провайдеров предлагается не пересматривать налоговые обязательства и не проводить налоговые проверки по операциям за периоды до 1 января 2027 года, а также не применять ИПН к соответствующим доходам за эти периоды.

Социальные налоговые вычеты

Устанавливается механизм применения социального вычета у нескольких налоговых агентов, при этом общая сумма не должна превышать установленный размер.

Также предусматривается возможность представить заявление и подтверждающие документы позднее даты исчисления ИПН – в течение календарного года начисления дохода и следующего за ним года с последующим перерасчетом налоговым агентом.

Отдельно предлагается определить единый подход при изменении в течение года группы инвалидности: согласно консультативному документу, независимо от повышения или понижения группы размер социального налогового вычета предлагается установить в размере 5 000 МРП.

Освобождение от НДС факторинга и форфейтинга

Проектом предусматривается освобождение от НДС факторинговых и форфейтинговых операций банков второго уровня. Такая мера объясняется необходимостью снизить стоимость финансирования для бизнеса и повысить доступность инструментов управления ликвидностью и торгового финансирования.

Соответствующее дополнение предлагается внести в перечень операций, освобождаемых от НДС.

Отраслевые корректировки

Планируется поэтапно снизить дополнительный зачет НДС в размере 80% для сельхозтоваропроизводителей с последующим исключением данного механизма к 2035 году.

Для крестьянских и фермерских хозяйств уточняется применение положений по НДС в рамках специального налогового режима.

Также предлагается изменить форму налоговой отчетности по НДПИ на общераспространенные полезные ископаемые для обеспечения зачисления налога по месту нахождения объекта добычи.

Для энергетических напитков предлагается уточнить освобождение от акциза при экспорте продукции, произведенной из давальческого сырья. Такая поправка связана с тем, что энергетические напитки с 2026 года относятся к подакцизным товарам.

Помимо этого, предлагается уточнить порядок определения мировой цены нефти с использованием формулы "Brent минус скидка на KEBCO".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.