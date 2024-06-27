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Законодательство РК

Для монополистов внедрили штрафы в Казахстане

тепло, Казахстан, сенат , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 19:38 Фото: primeminister.kz
Отраслевой закон "О теплоэнергетике" с сопутствующими поправками одобрили депутаты сената на пленарном заседании палаты 27 июня 2024 года. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Серик Шайдаров указал на актуальность данного закона.

"Теплоэнергетика у нас – одна из самых проблемных, слабо модернизированных, экономически и энергетически неэффективных и инвестиционно непривлекательных сфер. Износ теплосетевой инфраструктуры в Казахстане более 54%, технологические потери в сетях – порядка 30%. Из 37 функционирующих ТЭЦ 28 (76%) работают более 50 лет. Износ тепловых сетей составляет 53% при общей протяженности порядка 13 тыс. км", – сказал он.

Текущая ситуация в теплоэнергетике, добавил депутат, требует разработки эффективных решений, учитывающих новые реалии, бюджетные ограничения и сложившиеся технико-технологические и организационно-экономические особенности теплоэнергетики.

Кроме того, суровые климатические условия в отдельных регионах страны возводят теплоснабжающий сектор экономики в ранг наиболее социально значимых.

"Разработка отдельного отраслевого закона о теплоэнергетике является безусловной необходимостью. Закон направлен на устранение существующих недостатков в сфере теплоэнергетики, таких как: отсутствие эффективного контроля и единой долгосрочной стратегии, отсутствие разграничения полномочий государственных органов, определяющих политику в отрасли. В соответствии с законом Министерство энергетики наделяется значительными контрольными функциями в части технического состояния и эксплуатации тепловых сетей и источников тепловой энергии. И это правильное решение", – подчеркнул парламентарий.

В заключении профильного комитета сената сказано, что законом предусматривается усиление государственного контроля в области теплоэнергетики и внедрение новых видов контроля:

  • дистанционный контроль, плановые проверки по утвержденному годовому списку не более одного раза в год;
  • внеплановые проверки, проведение расследований.

Это необходимо для поддержания надлежащего технического состояния, соблюдения условий эксплуатации и режимов работы энергооборудования энергопредприятий и потребителей.

Также предусмотрены нормы, согласно которым контрольные функции в тепловых сетях в рамках систем централизованного теплоснабжения общего пользования переходят от местных исполнительных органов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.

Сопутствующими поправками внесена ответственность за несоблюдение, а равно неисполнение или ненадлежащее исполнение энергопроизводящей или энергопередающей организацией мероприятий утвержденной инвестиционной программы, а также несоблюдение утвержденных нормативов запасов топлива энергопроизводящими организациями и теплопроизводящими субъектами в осенне-зимний период и повлекшее за собой остановку основного оборудования электростанции и котельной.

Нарушение субъектами теплоснабжения срока получения паспорта готовности к отопительному сезону также будет наказываться штрафом.

Кроме того, глава 18 КоАП РК дополняется статьей 309-2, согласно которой предусматривается ответственность за самовольное подключение к тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения и (или) местной системы теплоснабжения.

27 июня 2024 года депутаты Сената также рассмотрели и одобрили в двух чтениях закон, который смягчает требования для водителей автобусов

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