Как зарегистрироваться казахстанцам, ищущим работу
В частности, несколько приложений к правилам регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами, изложены в новой редакции.
Так, говорится, что карьерные центры оказывают госуслугу по поиску работы:
- непосредственно в центре;
- через веб-портал электронного правительства eGov.kz;
- посредством объекта информатизации портала enbek.kz.
Госуслуга оказывается в течение одного дня бесплатно. Затем приходит уведомление о регистрации в качестве лица, ищущего работу, либо мотивированный ответ об отказе.
Для регистрации в качестве лица, ищущего работу, необходимо представить в карьерный центр:
- заявление по форме;
- документ, удостоверяющий личность услугополучателя, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);
- документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии);
- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии).
После удостоверения личности и введения данных в АИС "Рынок труда" документы возвращаются заявителю.
Для регистрации в качестве лица, ищущего работу, через портал eGov.kz или портал enbek.kz заявитель заполняет форму сведений для регистрации.
На портале eGov.kz уведомление о принятии заявки с указанием даты получения результата государственной услуги направляется в личный кабинет заявителя.
Регистрация безработных проводится по аналогичному алгоритму.
Приказ вводится в действие с 11 июля 2024 года.