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Как зарегистрироваться казахстанцам, ищущим работу

Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:20 Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты приказом от 27 июня 2024 года внес изменения в правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами, сообщает Zakon.kz.

В частности, несколько приложений к правилам регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами, изложены в новой редакции.

Так, говорится, что карьерные центры оказывают госуслугу по поиску работы:

  • непосредственно в центре;
  • через веб-портал электронного правительства eGov.kz;
  • посредством объекта информатизации портала enbek.kz.

Госуслуга оказывается в течение одного дня бесплатно. Затем приходит уведомление о регистрации в качестве лица, ищущего работу, либо мотивированный ответ об отказе.

Для регистрации в качестве лица, ищущего работу, необходимо представить в карьерный центр:

  • заявление по форме;
  • документ, удостоверяющий личность услугополучателя, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);
  • документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии);
  • документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии).

После удостоверения личности и введения данных в АИС "Рынок труда" документы возвращаются заявителю.

Для регистрации в качестве лица, ищущего работу, через портал eGov.kz или портал enbek.kz заявитель заполняет форму сведений для регистрации.

На портале eGov.kz уведомление о принятии заявки с указанием даты получения результата государственной услуги направляется в личный кабинет заявителя.

Регистрация безработных проводится по аналогичному алгоритму.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2024 года.

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