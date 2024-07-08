Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперт о новом законе: Лудомания – социальная проблема, требующая внимания

, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 16:06
Экономист Рахимжан Ошакбаев выделил основные преимущества подписанного сегодня, 8 июля 2024 года, президентом закона по вопросам игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Ошакбаев в начале привел самый простой аргумент – если плохую вещь можно запретить, то это нужно сделать.

"Запрещать и ограничивать вредное лучше, чем разрешать и не ограничивать. Часто слышу стандартный контраргумент: мол, если что-то запретить, все уйдет в тень. Да, возможно, но масштабы-то совсем другие будут. И вот сегодня в Казахстане сделан очередной важный шаг – глава государства подписал новый закон, направленный на борьбу с лудоманией, ограничение онлайн-казино и запрет на продажу энергетиков лицам до 21 года".

Также эксперт вспомнил, как Казахстан в начале "нулевых" страдал от азартных игр, а реклама была везде.

"Вспомним, как в начале 2000-х вся страна и столица буквально утопала в казино и их рекламе. Помню, сколько знакомых тогда попали в эту ловушку. Игры, азарт, и потом огромные долги. Не понаслышке знаю одну драматическую историю: у наших знакомых муж проиграл в казино все – дом, квартиру, все сбережения. В итоге его жена с четырьмя детьми осталась на улице. И таких историй полно".

И сегодня, по его словам, страна переживает похожие проблемы – реклама букмекеров буквально везде.

"Сейчас Казахстан утопает в рекламе букмекеров. Она повсюду: в аэропортах, на центральных улицах, на самых топовых рекламных местах... И то, что это происходило долгие годы – результат попустительства и, скорее всего, коррупции. Уверен, доходы игорного бизнеса в Казахстане могут измеряться сотнями миллиардов тенге".

Также экономист отметил главные моменты закона.

Теперь, согласно новому закону, наконец устанавливаются ограничения по рекламе букмекерских контор и тотализаторов. Запрещена наружная (визуальная) реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании.

Также новый закон нацелен на снижение уровня игровой зависимости среди населения – лудомании, что стало настоящей бедой казахстанцев.

"Люди сначала выигрывают, эйфория, азарт, а потом – постоянные проигрыши, долги, кредиторы, микрофинансовые организации, воровство, мошенничество. Игроман может долго скрывать свою проблему от семьи, что часто приводит к конфликтам и разладу. Финансовые проблемы, вызванные потерей денег в азартных играх, могут стать причиной разводов и разрушения семей. А еще психологический стресс, депрессия, и иногда – самоубийства. Ежегодно в Казахстане регистрируется около 400 самоубийств по причине игровой зависимости", – отметил Ошакбаев.

Новый закон вводит запрет на азартные игры для определенных групп лиц, включая должников, устанавливает правила работы игорных заведений, букмекерских контор и тотализаторов и определяет порядок медицинской реабилитации игроманов.

"Это важный шаг на пути к снижению уровня игровой зависимости", – считает экономист.

Но и это еще не все. Закон теперь запрещает продажу энергетиков лицам до 21 года.

"Энергетики – это безалкогольные и слабоалкогольные напитки с кофеином, растительными экстрактами, таурином, гуараной, мате и прочими штуками, которые могут негативно влиять на организм при чрезмерном употреблении. Исключение – только кофе и чай".

В заключение Рахимжан Ошакбаев называет игровую зависимость социальной проблемой, которую нужно решать.

"Конечно, наряду с законом нужно повышать осведомленность общества и укреплять правильные социальные установки. Лудомания – это не только личная трагедия, но и социальная проблема, требующая внимания и совместных усилий", – заключил эксперт.

8 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса. Помимо всего прочего, в документе закреплен запрет на продажу энергетических напитков лицам младше 21 года. 

Читайте также

Верховный суд перестанет быть кассационной инстанцией
Верховный суд перестал быть кассационной инстанцией
Токаев подписал закон по декриминализации экономических правонарушений
Токаев подписал закон о декриминализации экономических правонарушений
Глава Казахстана подписал закон о противодействии торговле людьми
Глава Казахстана подписал закон о противодействии торговле людьми
Айсулу Омарова
Законодательство Казахстан Букмекер 2024 год Азартные игры Букмекеры Законопроекты Законы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Димаш Кудайберген поделился с поклонниками потрясающей новостью о концерте в Астане
Димаш Кудайберген поделился потрясающей новостью о концерте в Астане
ребенок, зонтик
Ливень и сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 8 июля
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: