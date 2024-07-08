Эксперт о новом законе: Лудомания – социальная проблема, требующая внимания

Экономист Рахимжан Ошакбаев выделил основные преимущества подписанного сегодня, 8 июля 2024 года, президентом закона по вопросам игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Ошакбаев в начале привел самый простой аргумент – если плохую вещь можно запретить, то это нужно сделать.

"Запрещать и ограничивать вредное лучше, чем разрешать и не ограничивать. Часто слышу стандартный контраргумент: мол, если что-то запретить, все уйдет в тень. Да, возможно, но масштабы-то совсем другие будут. И вот сегодня в Казахстане сделан очередной важный шаг – глава государства подписал новый закон, направленный на борьбу с лудоманией, ограничение онлайн-казино и запрет на продажу энергетиков лицам до 21 года".

Также эксперт вспомнил, как Казахстан в начале "нулевых" страдал от азартных игр, а реклама была везде.

"Вспомним, как в начале 2000-х вся страна и столица буквально утопала в казино и их рекламе. Помню, сколько знакомых тогда попали в эту ловушку. Игры, азарт, и потом огромные долги. Не понаслышке знаю одну драматическую историю: у наших знакомых муж проиграл в казино все – дом, квартиру, все сбережения. В итоге его жена с четырьмя детьми осталась на улице. И таких историй полно".

И сегодня, по его словам, страна переживает похожие проблемы – реклама букмекеров буквально везде.

"Сейчас Казахстан утопает в рекламе букмекеров. Она повсюду: в аэропортах, на центральных улицах, на самых топовых рекламных местах... И то, что это происходило долгие годы – результат попустительства и, скорее всего, коррупции. Уверен, доходы игорного бизнеса в Казахстане могут измеряться сотнями миллиардов тенге".

Также экономист отметил главные моменты закона.

Теперь, согласно новому закону, наконец устанавливаются ограничения по рекламе букмекерских контор и тотализаторов. Запрещена наружная (визуальная) реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании.

Также новый закон нацелен на снижение уровня игровой зависимости среди населения – лудомании, что стало настоящей бедой казахстанцев.

"Люди сначала выигрывают, эйфория, азарт, а потом – постоянные проигрыши, долги, кредиторы, микрофинансовые организации, воровство, мошенничество. Игроман может долго скрывать свою проблему от семьи, что часто приводит к конфликтам и разладу. Финансовые проблемы, вызванные потерей денег в азартных играх, могут стать причиной разводов и разрушения семей. А еще психологический стресс, депрессия, и иногда – самоубийства. Ежегодно в Казахстане регистрируется около 400 самоубийств по причине игровой зависимости", – отметил Ошакбаев.

Новый закон вводит запрет на азартные игры для определенных групп лиц, включая должников, устанавливает правила работы игорных заведений, букмекерских контор и тотализаторов и определяет порядок медицинской реабилитации игроманов.

"Это важный шаг на пути к снижению уровня игровой зависимости", – считает экономист.

Но и это еще не все. Закон теперь запрещает продажу энергетиков лицам до 21 года.

"Энергетики – это безалкогольные и слабоалкогольные напитки с кофеином, растительными экстрактами, таурином, гуараной, мате и прочими штуками, которые могут негативно влиять на организм при чрезмерном употреблении. Исключение – только кофе и чай".

В заключение Рахимжан Ошакбаев называет игровую зависимость социальной проблемой, которую нужно решать.

"Конечно, наряду с законом нужно повышать осведомленность общества и укреплять правильные социальные установки. Лудомания – это не только личная трагедия, но и социальная проблема, требующая внимания и совместных усилий", – заключил эксперт.

8 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса. Помимо всего прочего, в документе закреплен запрет на продажу энергетических напитков лицам младше 21 года.