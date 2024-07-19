Еще на год продлили особые условия пребывания кыргызстанцев в Казахстане

Правительство Казахстана приняло постановление от 16 июля 2024 года "О приостановлении действия абзаца 16 пункта 6 Правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК", сообщает Zakon.kz.

"Приостановить со 2 сентября 2024 года до 1 сентября 2025 года действие абзаца 16 пункта 6 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан для граждан Кыргызской Республики", – говорится в документе.

В данной норме указывается, что если при въезде установлено превышение иммигрантом разрешенного ему срока пребывания, принимается решение об отказе во въезде на основании пункта 1 статьи 48 Закона "О миграции населения".

По принятым правилам разрешенный срок пребывания для граждан ЕАЭС (в том числе граждан Кыргызстана) заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Таким образом, если при въезде в Казахстан гражданина Кыргызстана будет выявлено, что он находился в нашей стране более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, его все равно обязаны пропустить в Казахстан.

Постановление вводится в действие с 29 июля 2024 года.

Данная норма приостанавливалась с 9 октября 2023 года по 1 сентября 2024 года.