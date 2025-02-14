Пребывание граждан Ирана и Индии упорядочат в Казахстане

МВД подготовило поправки в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что граждане Исламской Республики Иран и Республики Индия въезжают в Республику Казахстан и выезжают из Республики Казахстан без виз в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей, если период их пребывания в Казахстане не превышает 14 календарных дней с момента пересечения Государственной границы РК, суммарно 42 календарных дня в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Как поясняется в МВД, предлагаемая поправка направлена на упорядочение пребывания граждан Исламской Республики Иран и Республики Индия в Казахстане в рамках безвизового режима.

"Указание конкретных целей въезда (частные дела, туризм, лечение, международные перевозки, транзит, деловые цели) и ограничение срока пребывания до 14 календарных дней за одну поездку (суммарно до 42 дней за 180 календарных дней) обеспечивают ясность правил и предотвращают нарушения миграционного законодательства", – говорится в обосновании.

Кроме того, правила дополнены пунктом о том, что граждане Бангладеш, Египта, Иордании, Марокко, Непала, Пакистана, Туниса, Туркменистана, являющиеся резидентами Объединенных Арабских Эмиратов, въезжают в Республику Казахстан и выезжают из нее без виз на период, не превышающий суммарно 30 календарных дней с момента пересечения Государственной границы РК, в течение каждого периода в 180 календарных дней с предъявлением следующих документов:

действительного национального паспорта гражданина вышеуказанных иностранных государств;

резидентской карты Объединенных Арабских Эмиратов, срок действия которой должен составлять не менее шести месяцев на момент въезда;

ходатайства гражданина Объединенных Арабских Эмиратов о гарантиях соблюдения национального законодательства РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля.

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