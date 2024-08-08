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Законодательство РК

Экс-министра МВД Тургумбаева осудили на пять лет условно

Экс-министра МВД Тургумбаева осудили на пять лет условно, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 18:07 Фото: МВД РК
Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны 8 августа осудил на пять лет условно бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, сообщает Zakon.kz.

Суд вынес ему приговор за превышение власти. 

"Данное дело под грифом "Секретно" поступило с процессуальным соглашением в форме признание вины. Поэтому его рассмотрение прошло в закрытом формате в согласительном производстве. В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. При этом на основании ст. 63 УК наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

Приговор суда:

  • приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 362 УК РК, и осужден к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет;
  • поскольку Т. предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании ст. 63 УК постановлено считать назначенное наказание условным;
  • суд при этом учел признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые;
  • в соответствии с ч. 2 ст. 49 УК, судом решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении Т. специального звания и государственных наград.

Приговор не вступил в законную силу.

20 марта 2024 года в Генпрокуратуре заявили, что экс-глава МВД РК Ерлан Тургумбаев был допрошен в рамках расследований, связанных с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий.

А 29 апреля Ерлана Тургумбаева задержали "за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК РК)". Как заявили 30 апреля в Генпрокуратуре, "учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению".

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