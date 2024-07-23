Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спор на деньги или вещи для военнослужащих отнесут к дисциплинарным проступкам

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 12:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Минобороны подготовило проект указа президента РК, которвым вносится изменение в общевоинсковые уставы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширены виды серьезных дисциплинарных проступков:

  • совершение проступка, дискредитирующего воинскую службу.

Добавлено, к таким таким проступкам также относится участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера или пари на деньги, вещи и иные ценности.

Как поясняется, поправка вносится в соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".

Согласно поправкам военным запретят участвовать в азартных играх денежного или иного имущественного характера или пари на деньги, вещи и иные ценности. Нарушение этого запрета будет считаться серьезным дисциплинарным проступком.

Планируется, что указ начнет действовать с 9 сентября 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа.

Ранее мы рассказали, что передача вооружения и военной техники на утилизацию будет проходить по-новому.

Читайте также

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, запрещено курить
Минздрав изменил предупреждение о вреде курения в местах продажи табачных изделий
21 бухгалтер похитил более 4,5 млрд тенге, выделенных на образование
21 бухгалтер похитил более 4,5 млрд тенге, выделенных на образование
Гуманитарная помощь, волонтеры, волонтерство, помощь
В Казахстане изменились правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"
Лариса Черненко
Законодательство МО РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
В восьми областях Казахстана 23 июля ожидается сильная жара
В восьми областях Казахстана 23 июля ожидается сильная жара
девочка погибла в Алматинской области
Тело пропавшей в марте трехлетней девочки обнаружили в Алматинской области
Успенская проиграла в суде Киркорову
Успенская по решению суда выплатит Киркорову солидную сумму
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: