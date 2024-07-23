Спор на деньги или вещи для военнослужащих отнесут к дисциплинарным проступкам

Минобороны подготовило проект указа президента РК, которвым вносится изменение в общевоинсковые уставы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширены виды серьезных дисциплинарных проступков:

совершение проступка, дискредитирующего воинскую службу.

Добавлено, к таким таким проступкам также относится участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера или пари на деньги, вещи и иные ценности.

Как поясняется, поправка вносится в соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".

Согласно поправкам военным запретят участвовать в азартных играх денежного или иного имущественного характера или пари на деньги, вещи и иные ценности. Нарушение этого запрета будет считаться серьезным дисциплинарным проступком.

Планируется, что указ начнет действовать с 9 сентября 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа.

Ранее мы рассказали, что передача вооружения и военной техники на утилизацию будет проходить по-новому.