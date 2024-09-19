Участие военнослужащих в пари отнесено к значительным дисциплинарным проступкам – указ Токаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 16 сентября 2024 года, которым внес изменения в общевоинские уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в приложении к дисциплинарному уставу Вооруженных сил, других войск и воинских формирований к видам значительных дисциплинарных проступков отнесено участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера или пари на деньги, вещи и иные ценности.

В тексте говорится, что проступками, дискредитирующими воинскую службу, являются действия военнослужащего, в том числе не связанные с исполнением обязанностей воинской службы, но явно подрывающие в глазах граждан авторитет воинской службы.

Ранее в документе речь шла только об участии в азартных играх.

Указ вводится в действие с 18 сентября 2024 года.

9 сентября 2024 года в Казахстане начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх. Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций также не смогут участвовать в азартных играх и пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение.