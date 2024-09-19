Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Участие военнослужащих в пари отнесено к значительным дисциплинарным проступкам – указ Токаева

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 09:17 Фото: pexels
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 16 сентября 2024 года, которым внес изменения в общевоинские уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в приложении к дисциплинарному уставу Вооруженных сил, других войск и воинских формирований к видам значительных дисциплинарных проступков отнесено участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера или пари на деньги, вещи и иные ценности. 

В тексте говорится, что проступками, дискредитирующими воинскую службу, являются действия военнослужащего, в том числе не связанные с исполнением обязанностей воинской службы, но явно подрывающие в глазах граждан авторитет воинской службы.

Ранее в документе речь шла только об участии в азартных играх.

Указ вводится в действие с 18 сентября 2024 года.

9 сентября 2024 года в Казахстане начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх. Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций также не смогут участвовать в азартных играх и пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение.

Читайте также

Правительство Казахстана одобрило меморандум со Швейцарией об оказания правовой помощи по уголовным делам
Правительство Казахстана одобрило меморандум со Швейцарией о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Лариса Черненко
Законодательство Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Военнослужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Стрельба у офиса Wildberries в Москве: Татьяна Бакальчук сделала заявление
Стрельба у офиса Wildberries в Москве: Татьяна Бакальчук сделала заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: