Правила работы игорных заведений и тотализаторов разработали в Казахстане

Министерство туризма и спорта разработало Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари, сообщает Zakon.kz.

Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари определяют требования к работе казино, зала игровых автоматов, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари.

Предусмотрено, что руководитель организатора игорного бизнеса для установления порядка работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, непосредственно используемого для приема ставок и проводимых азартных игр или пари утверждает Правила работы игорного заведения на основании указанных типовых правил.

Правила работы игорного заведения должны размещаться на видном месте в игорном заведении, кассе букмекерской конторы или тотализатора, а также на интернет-ресурсе организатора игорного бизнеса (при наличии такового).

Установление личности игрока

Организатор игорного бизнеса для установления личности участника азартной игры или пари обеспечивает его идентификацию.

Идентификация участника азартной игры осуществляется ответственным работником игорного заведения на основании подлинника документа, удостоверяющего личность.

Букмекерские конторы и тотализаторы оборудуются аппаратно-программным комплексом. Организатор игорного бизнеса, осуществляющий деятельность букмекерской конторы или тотализатора, до принятия ставки производит регистрацию участника пари посредством аппаратно-программного комплекса с внесением данных, позволяющих установить личность участника.

Игорное заведение, букмекерская контора или тотализатор обеспечивает внесение данных, указанных в документе, удостоверяющем личность физического лица в форму регистрации участника азартной игры или пари.

Форма регистрации представляет собой документ в бумажном или файл в электронном виде или часть пользовательского раздела аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы или тотализатора, которые позволяют зарегистрироваться физическому лицу и получить статус участника азартной игры или пари.

В форме регистрации участника азартной игры или пари указываются:

фамилия, имя, отчество;

индивидуальный идентификационный номер;

дата рождения, возраст;

юридический и фактический адрес места жительства;

род деятельности, место работы;

сведения о наличии либо отсутствии участника азартной игры в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх;

сведения о наличии либо отсутствии участника азартной игры в Едином реестре должников;

дата и точное время посещения (время прибытия и ухода участника азартной игры игорного заведения;

банковские реквизиты (номер счета) участника азартной игры или пари.

В случае выявления наличия признаков, указанных выше, лица не допускаются к участию в азартных играх или пари.

В случае наличия сведений о регистрируемом гражданине РК в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх, в Едином реестре должников, игорное заведение, букмекерская контора или тотализатор отказывает в регистрации такого гражданина и не допускает его к участию в азартной игре.

Игорное заведение, букмекерская контора или тотализатор также отказывает в регистрации и не допускает к участию в азартной игре и (или) пари) лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 12 закона "О противодействии коррупции" в случае выявления таких сведений при регистрации.

Предусматривается, что при невозможности идентификации лица по критериям из-за отсутствия интернета, отсутствия доступа к списку лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, Единому реестру должников, технической неисправности аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы или тотализатора или других причин, ответственный работник игорного заведения, букмекерская контора или тотализатор также не допускает человека к азартным играм до устранения причин невозможности идентификации личности участника азартной игры.

При этом говорится, что не допускается идентификация физического лица по копиям документов, удостоверяющих личность.

Отказ физического лица пройти идентификацию (регистрацию) в игорном заведении или посредством аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы или тотализатора также является основанием для его недопущения к участию в азартных играх.

Правила также устанавливают порядок участия, приема ставок и выплаты выигрыша в азартной игре и порядок приема ставок, заключения пари и выплаты выигрыша, а также порядок предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх или пари.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 августа.

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